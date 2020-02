El 80% de los concellos ya se benefician de la bonificación del canon de Sogama

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo 12/02/2020 05:00 h

La dirección de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) aprobó el pasado año una bonificación del 10? % en el canon de la basura a todos los concellos gallegos adscritos (295) a la entidad pública con sede en Morzós (Cerceda). Pues bien, según apuntó ayer el presidente de esta sociedad, Javier Domínguez Lino, el pasado ejercicio se sumaron a la iniciativa 224 municipios, es decir, casi el 80?% de los ayuntamientos conveniados.

Esta bonificación tiene su traducción en números. Por un lado, un ahorro global para las arcas municipales en unos 5 millones de euros; por el otro, una reducción de los residuos que llegan a Sogama (un 1,31?% menos, hasta las 789.014 toneladas); y en tercer lugar, un aumento del 10?% en los niveles de reciclaje.

Claro que, como recordó ayer el presidente de Sogama, esta bonificación del 10 % en el canon no es ni será gratuita. Los concellos tienen que acreditar dos cosas. La primera, que esa merma en la tarifa se traslada a los vecinos; y la segunda, que el municipio en cuestión ha puesto en marcha campañas de protección del medio ambiente a través de programas de prevención y reducción de los residuos y de fomento del reciclaje. De hecho, los 224 concellos que se han adscrito a esta bonificación en el canon tienen hasta finales de mes para justificar los dos requisitos impuestos por Sogama. Pero Javier Domínguez comentó que dado la adhesión que tiene esta iniciativa, Sogama la mantendrá este año en los mismos términos que en el 2019, incluso a aquellos concellos que todavía no se han sumando a esta bonificación o que no han cumplido con los requisitos el pasado año.

El balance económico del máximo responsable de Sogama no pudo ser más positivo: «Cremos que foi un acerto porque se conseguiron tres elementos á vez: reducir a tarifa en 5 millóns de euros, reducir o lixo que chega a Sogama e fomentar a reciclaxe».

Pero además del canon, el presidente de Sogama valoró otros cambios en la sociedad. El primero, y tal vez el más relevante, es que en el último año se redujo en un 80?% el vertido directo en Areosa (Cerceda): de 209.868 toneladas en el 2018 a 40.679 a 31 de diciembre del 2019. Hay dos razones detrás. La primera, la reciente ampliación del complejo cercedense que ha permitido incrementar la capacidad de recepción, tratamiento y selección de residuos en un millón de toneladas. Y segunda, la capacidad de las nuevas tecnologías para valorizar los residuos en hasta 11 subproductos para su posterior reutilización.

El directivo recordó que la inversión en la ampliación rondó los 32 millones -descartando así de forma definitiva la denominada Sogama del sur- y apuntó que durante el próximo trienio se invertirán otros 48 en la construcción, entre otras instalaciones, de tres nuevas plantas de compostaje en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Las ubicaciones no están definidas, pero Domínguez anunció conversaciones con 16 empresas de Galicia relacionadas con el sector medioambiental por si están interesadas en participar.

El presidente tiende la mano a una posible adhesión de A Coruña

Son 295 los concellos gallegos adscritos en la actualidad a Sogama, tras la incorporación en verano del 2018 de Arteixo. Aun así hay 18 que todavía no se han sumado al tren de Sogama: A Coruña, Oleiros, Sada, Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo, Carral y Abegondo por un lado, que participan en Nostian; y Carnota, Muros, Porto do Son, Lousame, Noia, Rois, Brión, Ames y Pontecesures por el otro, que tienen un centro de tratamiento de Lousame.

Javier Domínguez Lino tendió la mano al Concello coruñés para sumarse a Sogama si así lo estima oportuno. Recordó que en su momento se habló de un posible acuerdo mientras Nostián resolvía sus problemas operativos, pero finalmente no se llegó a un acuerdo por el precio propuesto por Sogama para tratar la basura de casi 300.000 vecinos.

También habló el presidente de la propuesta de la Autoridad Portuaria de Vigo para que la planta de transferencia de Guixar se trasladara a la plataforma logística Plisan, entre Salvaterra do Miño y As Neves, a 42 kilómetros de Vigo. A juicio de Domínguez, este traslado no es viable desde el punto de vista operativo debido a que Vigo es el Concello gallego que más basura genera, «115.000 toneladas ao ano». Según él, la reubicación de la planta de transferencia supondría movilizar cada día 42 camiones de gran tonelaje.