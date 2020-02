El PPdeG confirma a Feijoo como candidato

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

La Voz / Santiago 11/02/2020 13:15 h

El PP gallego ha confirmado a Alberto Núñez Feijoo como candidato de su partido ante las elecciones del 5 de abril. Era algo evidente a lo que solo faltaba la ratificación oficial. Lo ha hecho directamente Feijoo durante una comparecencia ante sus principales cuadros en un hotel en Santiago, tras renovar, ha dicho, «o meu compromiso con Galicia». «Sei que non son un candidato que supoña unha novidade ou unha incógnita. Pedirei a confianza de quen xa me coñece moi ben. Cos meus acertos e erros, son Alberto Núñez Feijóo... e as galegas e galegos saben o que poden esperar de min».

Su confirmación ha sido acompañada por un largo aplauso. «A nosa baza non é quen encabece a lista, senon os argumentos que dará este partido. Imos partir a cara por Galicia, e defenderemos Galicia» ha añadido. Y ahí ha puesto como referencia a la educación, la sanidad y la innovación de las empresas gallegas.

Feijoo ha empezado recordando que su compromiso «personal e político» es con Galicia. El presidente de la Xunta ha defendido la política útil para una comunidad próspera que es sinónimo de oportunidad. «Galicia é máis calidade que nunca», aseguró. Ese fue su objetivo, «que Galicia estea mellor no 2020 que no 2009, e creo que está cumprido». El líder del PPdeG afirmó que el mérito es de los gallegos, y que lo único que hizo su Gobierno es estar al lado de los ciudadanos, respondiendo con normalidad a las crisis económicas e institucionales.

El dirigente popular ha puesto en valor que la sociedad gallega haya superado la última década unidos, «sen fracturas». El objetivo de los 11 años fue «xestionar con rigor». «Cada vez creo menos na política de España, do instante, onde non preocupa nada, non importa o que se dixo antes ou despois, esa política que remarca sempre a división, na que a experiencia e a xestión son irrelevantes. Se esa é a política, non teño interés».

En su discurso ante su equipo, ha definido la política como «xestión, servizo e compromiso», buscando el entendimiento de los ciudadanos. Y criticó que la oposición solo tenga como objetivo «derrotar a Feijoo». «Eu estou para celebrar as victorias dos galegos, de Galicia».

El líder del PP gallego ha admitido que la mayoría «no va a ser fácil», ha admitido que de no haber percibido el «afecto» del partido no se hubiera presentado. Y ha terminado con su frase talismán: «Galicia, Galicia, Galicia, e outra vez máis, Galicia».

Esta mañana se ha publicado la orden de disolución de la Cámara gallega, que volverá a constituirse el 5 de mayo, un mes después de las elecciones del 5 de abril. No hay variación en el número de escaños (75 en total) que se repartirán por provincia: A Coruña elige 25 diputados; Lugo y Ourense catorce cada una; y Pontevedra 22.

El presidente de la Xunta decidió hacer coincidir las elecciones gallegas con las vascas, por cuarta vez desde el año 2009. Serán en la antesala de Semana Santa, seis meses antes de que se agotara la legislatura gallega.

La decisión del lendakari Urkullu de convocar en el País Vasco ha terminado por precipitar el calendario electoral en Galicia y provocar este adelanto técnico también en Galicia, despejando el calendario, evitando una campaña electoral larga hasta octubre, y permitiendo que la nueva Xunta pueda tener a tiempo los presupuestos para el 2021, año clave por el Xacobeo.

En este movimiento de Feijoo también ha pesado evitar una coincidencia con las elecciones catalanas y todo el ruido que se generaría alrededor; es uno de los argumentos que ha dado también el presidente vasco.