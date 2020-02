El Congreso rechaza la moción del PP para devolver el IVA a las comunidades

0

11/02/2020 21:59 h

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes una iniciativa del PP que, entre otros asuntos, pedía solicitar al Gobierno la devolución a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos el IVA pendiente de pago correspondiente al ejercicio de 2017.

La propuesta, que también reclamaba al Ejecutivo la presentación de una reforma de la financiación autonómica coincidiendo con los próximos Presupuestos Generales del Estado, ha sido rechazada con votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, EH-Bildu, Más País, BNG, Nueva Canarias.

El PP ha declinado negociar enmiendas a su iniciativa. A favor han votado Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias, PRC y Compromís. Vox y Teruel Existe han optado por abstenerse, mientras que ni PNV ni CUP han votado.

En su iniciativa, los 'populares' enumeraban además los principios en los que, a su juicio, debe estar basada esta revisión. Así, reivindicaban que «no se produzcan diferencias arbitrarias» en el reparto de recursos, que este mecanismo sea «claro y comprensible», y que contenga un criterio de «corresponsabilidad fiscal», en el sentido de que «se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación» y los adicionales que deban financiar las comunidades con sus propios recursos.

El PSOE acusa al PP de ser «el origen del problema»

En su defensa de la iniciativa, el diputado ourensano Jaime de Olano ha recordado las palabras de la hoy titular de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo cuando era consejera de la Junta de Andalucía que el modelo había «caducado» y que, pese a que el PP, ha asegurado, lo dejó «todo listo» para reformar, la propia Montero «no quiso, desoyendo el interés general de las comunidades».

«Son el origen de los problemas que denuncian», ha recordado a la bancada popular la portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, criticando que para sus diputados «lo de menos es la solución», pues «saben que no es posible» su devolución. «Dejen de confundir, no podemos cambiar el pasado, sino paliar los efectos nocivos. Eso es en lo que está trabajando y trabaja la ministra», ha dicho.

Pilar Garrido, de Unidas Podemos, ha afeado la «cara» del PP, cuando «ni antes ni ahora», ha dicho, «le ha quitado el sueño la infrafinanciación de municipios y ayuntamientos», mientras que el PNV, a través de Idoia Sagastizabal, ha lamentado que, ante la «oportunidad de llegar a un acuerdo» y «dejar de lado la lucha partidaria» para iniciar la forja de un pacto de financiación, las diferencias sean «insalvables».

Junts avisa de que no habrá Presupuestos sin el IVA

Para Joan Baldoví, de Compromís, defender la iniciativa era un «marrón», mientras que Ferrán Bel, del PDeCAT, ha avanzado al Gobierno que «nadie les aprobará a unos Presupuestos si no contemplan ese pago» del IVA a las comunidades. «Los deben y los deberán pagar. No nos contentamos con mayor déficit. Eso para inversiones, no para pagar deudas», ha zanjado.

Vox, que ha optado por la abstención, ha afeado al PP que se contente con «planteamientos de corto vuelo» y no aborde «verdaderamente» el «problema» del modelo territorial. Asimismo, su diputado José María Sánchez García ha recordado que los propios expertos aludidos por el PP criticaron que el sistema evolucionara «sin diseño explícito de hacia dónde quería llegar» y que, por tanto, haya acabado siendo «complejo» y «poco transparente».