El BNG no tomará medidas contra el edil de Paderne de Allariz que robó un cinturón en una tienda

La Voz de Galicia

11/02/2020

El intento de robar un cinturón en un Zara de Vigo no tendrá consecuencias políticas para el concejal del BNG en Paderne de Allariz Pablo Sobrino Novoa, a quien pillaron in fraganti al pasar sin pagar por caja. El joven, profesor de primaria, admitió el lunes en un juicio rápido que hurtó el artículo de 23 euros el pasado viernes en una tienda de ciudad porque no resistió la tentación cuando se le presentó la oportunidad de cogerlo. Aunque quiso abonar la factura al ser descubierto, los responsables del local no le permitieron resarcir el daño y lo denunciaron tras pedirle su identificación, siguiendo el protocolo habitual.

Durante la vista en el tribunal, el concejal alegó que la pérdida era mínima para dicho comercio porque pertenece a una gran compañía multinacional gallega. La Fiscalía pidió 45 días de multa a razón de 8 euros al día por un delito leve de hurto. La cuantía fue fijada en función del salario del acusado. En total, el concejal se enfrenta al pago de una sanción de 360 euros si es condenado.

Fuentes del BNG en Ourense apuntaron que la formación no hará ninguna valoración sobre este caso por considerar que se trata de una cuestión personal que ya ha sido aclarada por el implicado. Pablo Sobrino, de 24 años, explicó que el viernes pasado estuvo de compras en Vigo, se probó varias prendas y se llevó sin darse cuenta un cinturón. Al pitar la alarma, no le dejaron pagar. Asegura que no fue un acto intencionado ni consciente sino un simple despiste. Confesó ante la jueza por miedo, para terminar cuanto antes con la pesadilla judicial. Insiste en que él se ve inocente.