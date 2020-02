Hoy en La Voz: «Parásitos» hace historia en los Óscar; las cien empresas que más venden en Santiago; la eólica marina; y más

0

La Voz de Galicia Marta Ruiz

Redacción / La Voz 10/02/2020 09:25 h

La película surcoreana Parásitos ha hecho historia en los Óscar. Esta madrugada se ha convertido en la gran triunfadora tras conseguir la estatuilla en los cuatro premios más importantes, entre ellos el de mejor película. Un hito. Y es que se convierte así en la primera cinta de habla no inglesa en lograr este galardón, el más codiciado. Bong Joon-Ho también fue reconocido por su labor como director.

Así lo contó María Viñas en directo, con todos los mejores momentos y anécdotas de la gala: «Parásitos fue la gran sorpresa de una noche que, por lo demás, fue bastante previsible: Joaquin Phoenix recogió la estatuilla a mejor actor por su papel en Joker y Renee Zellweger el de mejor actriz por su trabajo en Judy; Laura Dern y Brad Pitt se llevaron los de reparto; y Jojo Rabbit, el de mejor guion adaptado. España, que podía haber levantado hasta tres Óscar, vuelve a casa con las manos vacías. Ni Banderas ni Almodóvar, con Dolor y gloria, consiguieron el ansiado reconocimiento y a Klaus le arrebató el premio de animación Toy Story 4».

Esta es la crónica de José Luís Losa: «Scorsese solo se llevó el amor de un coreano». «El equipo de Parásitos logró lo nunca visto: desahuciar a la industria norteamericana en su propia casa. Echar al señorito y adueñarse de la hacienda llamada Hollywood», escribe.

Como siempre la noche de los Óscar nos deja su espectacular alfombra roja. Reinó el negro por el que optaron Charlize Theron, Penélope Cruz o Natalie Portman. Otras actrices como Renée Zellweger o Salma Hayek se decantaron por el blanco. En este álbum puedes ver todas las imágenes.

Si aún no has visto Párasitos te recordamos la crítica de Miguel Anxo Fernández: «Tormenta perfecta de gran cine». Te cuenta los motivos por los que no te la puedes perder: «El coreano Bong Joon-ho se vale de la historia de dos familias para hacer cine social y político, con humor vitriólico y unas dosis de surrealismo».

Hoy en La Voz

Dejamos la meca del cine y hablamos ahora de política. ERC se abre a apoyar las cuentas de Sánchez y asume el coste de pactar con el PSOE. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea bueno, tenga el coste electoral que tenga», ha dicho desde prisión Oriol Junqueras.

En sus Crónicas desde Madrid, Gonzalo Bareño escribe «Por qué Galicia no irá a las urnas en abril». «Feijoo comparte el criterio de Urkullu de no depender de Torra, pero no aceptará algo tan precipitado por las urgencias del PNV», escribe en este análisis.

Nuevo caso de violencia machista este fin de semana en Galicia. Nueva tragedia. Clara María Expósito Vilanova, de 49 años, fue hallada muerta este sábado en su casa de Lugo acuchillada presuntamente por su pareja. El arma apareció cerca de su vivienda.

Tragedia también en Ons con la muerte de un marinero. La mala mar impidió un rescate más veloz. El patrón del barco se echó al agua, pero no pudo impedir el fallecimiento de su compañero.

Abrimos ahora página económica. Abanca, a un paso de cerrar la compra del EuroBic, séptimo banco de Portugal. Escotet dejó caer el martes su interés por una operación de adquisición para controlar más del 75 %.

Galicia busca en la eólica marina sacar provecho de la transición energética. El Gobierno incluye por primera vez esta fuente de generación en el «mix» nacional, y abre opciones para la industria de Ferrol. La urbe naval quiere erigirse en un polo de las energías renovables en España.

Del fin de semana te recordamos otros temas económicos destacados como las cien empresas que más venden en Santiago. Finsa lidera, un año más, el ránking del municipio, con 916 millones, a mucha distancia del resto. También te contamos que la burbuja del alquiler alimenta el fraude por parte de los inquilinos y que la Sareb pone en el mercado más de un centenar de pisos en Ferrolterra.

Y terminamos este repaso económico con una entrevista a Viviana Fernández-Pico, cuyo nombre aparece en el número 36 del prestigioso ránking Choiseul España 2019: «Todo empezó en la zapatería de mis padres en Vilalba». La empresa que fundó hace ocho años con su hermana, de venta de calzado en línea, sobrepasa ya el millón de euros de facturación anual.

Nos vamos ahora a las carreteras. La Xunta destierra el uso de glifosato en las vías de su competencia. Utilizará solo medios mecánicos y dejará el polémico herbicida para casos puntuales.

El presunto cobro abusivo de peajes de la AP-9 durante las obras del puente de Rande llega este martes al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, dos años después de que la Fiscalía presentase una demanda.

En Santiago miles de personas se manifestaron ayer contra los recortes sanitarios. La oposición en grupo se dio cita en la marcha. El PP afirma que los servicios sanitarios son «vítimas dunha campaña de desprestixio orquestrada pola oposición». Aquí puedes ver las imágenes de la marcha.

Dos temas del YES llamaron la atención de los lectores este fin de semana: la gallega que lleva 14 años de concurso en concurso y una historia amor que llega hasta los 101 años. Segundo y Pilar son una pareja única y probablemente el matrimonio más longevo de Galicia.

Exclusivo suscriptores

Un ajuste de cuentas sin culpables conocidos. El último crimen por narcotráfico en Galicia se produjo en Vilagarcía, un empresario catalán recibió dos disparos, lo echaron a la ría y las mareas reflotaron su cadáver en A Pobra; la causa fue sobreseída.

El paro biológico que puede salvar la ría de Ferrol. Los pósitos urgen a la conselleira que reciba a mariscadores y políticos cuanto antes.

De cordones, polaridades y blindajes. El artículo de opinión de Xosé Luís Barreiro Rivas.

A Fondo

Segundo caso de coronavirus en España: un británico en Palma. Se trata del padre de la familia británica, de 46 años, aislado en el hospital Universitario Son Espases desde el pasado viernes. El hombre se encuentra en buen estado y asintomático. La madre y sus dos hijas, también aisladas, han dado negativo tras las pruebas realizadas. La cifra de muertes por la enfermedad ya supera las que dejó el SARS en el año 2003.

¿Hasta donde llegará el coronavirus? Un modelo matemático apunta que el número de afectados se elevará a 75.000 y el de muertos a 1.400 y los expertos apuntan a que en poco tiempo se alcanzará el pico máximo.

Galicia en 313 concellos

Un pesquero de Laxe recupera un pontón de nueve metros de largo a media milla de litoral coruñés. Este tanque flotante es idéntico a los 8 recuperados el pasado 17 de enero y que ponían en riesgo la navegación en la Costa da Morte.

Desde Salceda nos llega la historia de Aragonta, Suevia y Galicia, tres jóvenes hermanas de auténtico renombre. «Ni Ara, ni Gali ni Suevi», defienden con garbo estas tres orgullosísimas chicas con singular nombre.

En Santiago los radares de Conxo y Restollal estarán operativos desde hoy. En el viaducto de Pontepedriña, la cámara cubre todos los carriles de subida y bajada desde una única ubicación.

Opinión

«El ejemplo de Merkel». Enrique Clemente escribe hoy: «Su último puñetazo en la mesa ha sido reafirmar el cordón sanitario a la ultraderecha, que rige en Alemania desde la posguerra, y que los liberales con el apoyo de su propio partido (CDU) habían hecho saltar por los aires en Turingia».

Lo más destacado de los deportes

Sigue el milagro. Koné firmó la séptima victoria consecutiva del Deportivo con un gol de cabeza en el tiempo de prolongación. El equipo blanquiazul abre así una brecha de cuatro puntos con el descenso y está a siete de la promoción. «No se ganan seis partidos seguidos por suerte», dijo Fernando Vázquez tras el encuentro. En este álbum puedes ver todas las imágenes.

Buenas noticias también en el Celta, que ayer logró dar la vuelta al marcador y sumar tres puntos ocho jornadas después. Es una remontada que saca al equipo del descenso y para seguir creyendo. «El fútbol ha empezado a devolvernos lo que merecíamos», destacó Óscar García tras el partido. Aquí puedes ver todas las imágenes del Celta-Sevilla.

Hoy será noticia

Tras la reunión del pasado viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aprobó la senda de déficit autonómico del 0,2 por ciento para este año, las ministras de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y de Hacienda, María Jesús Montero, se reúnen este lunes con las entidades locales.