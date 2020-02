Por qué Galicia no irá a las urnas en abril

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 10/02/2020 05:00 h

La facultad de decidir la fecha de las elecciones es la máxima expresión del poder de quien lidera un Ejecutivo. Ese poder, que nadie discute, no significa, sin embargo, que sea tolerable adelantar los comicios sin más explicación que la de servir a su provecho personal o al de su partido. Es obvio que todos los que decidieron un adelanto, salvo los que lo hicieron forzados por su deslegitimación o su desprestigio, escogieron siempre la fecha más favorable. Pero, para hacerlo, es necesario construir un relato. Algo que justifique esa medida en función del interés del país o de la autonomía de la que se trate. Es evidente que en el caso de Alberto Núñez Feijoo, pocos momentos habrá más favorables que el actual para llamar a las urnas. Con un Gobierno central que se niega a devolver a Galicia los 200 millones del IVA del 2017, con un BNG al que se hace corresponsable por apoyar la investidura de quien niega a Galicia lo que es suyo, con un Sánchez que promete inversiones multimillonarias a Cataluña y se abre a dar a la Generalitat un pacto fiscal igual al vasco o con un Gobierno de coalición descoordinado y todavía sin rodar que permite recordar los Ejecutivos paralelos del bipartito gallego.

Pero Feijoo tendría muy difícil justificar en el interés de Galicia la convocatoria de las elecciones autonómicas para el 5 de abril si el lendakari Iñigo Urkullu decide mañana adelantar a esa fecha las vascas, la única posible en abril, porque el 12 y el 19 estarían condicionados por la Semana Santa y el 26 llevaría a una campaña en plenas fiestas. Adaptarse a ese calendario del 5 de abril otorgaría a los comicios gallegos un carácter de emergencia que no se compadece de ninguna forma con la situación de la comunidad ni con la estabilidad de un Gobierno que goza de mayoría absoluta. E implicaría, además, que Feijoo sometiera sus tiempos políticos para anunciar su casi segura candidatura -«haga lo que haga, será lo que queréis que haga», les dijo a los suyos, es decir, que seguirá- a los intereses del PNV.

Las posibilidades de que los gallegos vayan a las urnas el 5 de abril es, por tanto, equivalente a cero. El interés de Urkullu en adelantar al máximo las vascas se basa en su deseo de alejarlas de las catalanas para no tener que radicalizar su discurso soberanista y para no depender del capricho de Torra y Puigdemont. Un interés que comparte con Feijoo, que desea unos comicios en clave gallega sin supeditar su campaña al monotema catalán de Génova, aunque coincidir con las catalanas perjudicaría más al PNV que al PPdeG. Feijoo está en contacto con Urkullu, con el que tiene excelente relación, y probablemente estén negociando una fecha común antes del verano. Pero en ningún caso podría aceptar la premura máxima del 5 de abril. En esta ocasión, o Urkullu atempera sus urgencias hasta que el adelanto pueda presentarse como una cuestión técnica, y no política, o habrá tres autonómicas en pocos meses.

Feijoo quiere manejar sus propios tiempos. Y ello a pesar a que en la dirección del PP están deseando que aclare cuanto antes que será candidato en Galicia para que Casado pueda respirar tranquilo.

El desplome de C’s hace ya innecesario el España Suma

El entusiasmo en la cúpula del PP por mantener viva la llama del España Suma con Ciudadanos se diluye a medida que se certifican las encuestas internas que apuntan a un derrumbe irrecuperable de la formación naranja sin que Inés Arrimadas pueda hacer nada por evitarlo. La negativa de Feijoo a aceptar esa fórmula y la constatación de que la gran mayoría de los votantes de Ciudadanos están ya en el PP o en Vox no dejan plan de salvamento a un partido cuyo destino es integrarse en el PP sin imponer condición alguna. Un destino exactamente igual al que tuvo UPyD con el partido de Rivera. Tras negarse a la fusión cuando estaban a tiempo, los de Rosa Diez acabaron devorados por Ciudadanos.

Zapatero está más próximo a Pablo Iglesias que a Sánchez

El malestar y el desconcierto en el PSOE con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero son máximos. En plena crisis gubernamental por la repercusión de la reunión de Ábalos con la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, y después de que el Ejecutivo tratara de reconducir la situación a través de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, Zapatero se reúne con Maduro y pone en mayores aprietos a Sánchez. El expresidente socialista va por libre y es ahora mucho más incómodo para el PSOE que el eterno pepito grillo Felipe González. No faltan entre los socialistas quienes lo ven mucho más próximo a Pablo Iglesias que a Sánchez, sin descartar inminentes sorpresas.

Ábalos dice que hay fuego amigo en el «delcygate»

Al principio fue solo una sospecha que lo llevó a decir aquello de que había llegado a la política para quedarse: «Y a mí no me echa nadie». A pesar de lo que pudiera parecer, el mensaje del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, iba dirigido a aquellos compañeros de Gobierno y de partido que a su juicio están detrás de la filtración de su rocambolesca reunión secreta con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas. Ahora, esa sospecha se ha convertido en certeza. Se multiplican las informaciones procedentes del PSOE y de Unidas Podemos que dan por hecho que acabará dimitiendo. El objetivo es desgastarlo. Ábalos quiere aguantar, pero ya solo le queda encomendarse a Sánchez.