La Xunta cree que el Gobierno «oculta retrasos» y por eso evita la comisión del AVE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 08/02/2020 20:19 h

La negativa del Ministerio de Transportes a crear una comisión bilateral de seguimiento del final de las obras del AVE a Galicia ha aumentado las sospechas de la conselleira de Infraestruturas de que el Gobierno trata de «ocultar retrasos» con una «opacidade total» que, a su juicio, hace que crezca la preocupación en la comunidad.

Ethel Vázquez remitió una carta a Madrid en la que reclamaba al departamento de Ábalos la posibilidad de que Galicia tenga información detallada de la marcha de las obras, pero él no ha sido rotundo, por entender que las intenciones de la conselleira no responden a criterios técnicos, sino a intereses electorales.

La respuesta oficial no ha llegado a San Caetano, pero Vázquez lamenta lo que considera un nuevo «non a Galicia» que, en cambio, fue atendido en otros casos conflictivos, como en Murcia o el País Vasco. Transportes considera que en el punto en el que están las obras no tiene sentido una comisión de corte político, cuando el ADIF y el ministro están «informando detalladamente». A la conselleira no le convence el razonamiento y se remite a la última visita de Ábalos, en la que no concretó plazos, mientras se confirmaron «absolutamente» las sospechas de la Xunta por las demoras.