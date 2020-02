Villares reafirma el objetivo de En Marea de concurrir a las autonómicas con una oferta electoral propia

0

La Voz de Galicia

Santiago de Compostela 08/02/2020 13:21 h

Las cartas empiezan a estar encima de la mesa. Y En Marea ha confirmado esta mañana su intención de presentar una oferta política propia de cara a las próximas elecciones autonómicas. Esta es la principal conclusión del debate celebrado por su consello esta misma mañana en Santiago, en el que ha aprobado un documento político en el que se apela a la necesidad de dar respuesta a los problemas de Galicia desde el soberanismo.

La formación de Luís Villares reafirma así un cariz nacionalista que lo acerca discursivamente al BNG y lo aleja aún más del espacio de Esquerda Unida, Podemos y Anova. «Estamos ante unha xornada importante na que reafirmamos esa idea da soberanía para a transformación social, para a política de medio ambiente e para a toma de decisións económicas que nos permitan acadar unha xustiza social», ha asegurado Villares, que ha comparecido con Ana Seijas y Mariló Candedo. El portavoz ha insistido en que reforzar el discurso de la capacidad de decisión de Galicia cobra especial relevancia en una cita como las autonómicas, lo que defenderá En Marea en su oferta electora, y siempre en un diálogo abierto y horizontal con el resto de fuerzas del espacio de progreso. «Estamos a delimitar a relación coas forzas que entenden que o espazo galego é o espazo de decisión», ha insistido Villares.

Preguntado sobre si la fragmentación electoral de la izquierda beneficia al PP en su objetivo de conservar la mayoría, el líder de En Marea ha recordado que vivimos nuevos tiempos, en los que la oferta política se ha alejado del multipartidismo, algo que afecta a las izquierdas y a las derechas. Algo que no solo ocurre en Galicia sino en España. «A diversidade da oferta política non é algo que desmobilice senón todo o contrario», ha insistido el portavoz, quien cree que la existencia de varias ofertas permite a los electores escoger mejor conforme a su afinidad ideológico. Villares ha vuelto ha recordar que En Marea no será ningún obstáculo en el supuesto de que se den las condiciones para llegar a acuerdos poselectorales que permitan relevar a Feijoo en la Xunta.

En su comparecencia, Villares se ha referido también al controvertido asunto del IVA y ha marcado distancias con el discurso del resto de fuerzas políticas, incluido el BNG, al entender que, sobre este asunto, En Marea no tiene las manos atadas. «Somos moi claros e temos unha posición singular, a máis honesta: o primeiro é que hai un IVA que se tiña que haber traspasado, e non se fixo, e polo tanto existe unha débeda con Galicia; segundo, esa débeda, agora mesmo, coa situación normativa que existe non se pode pagar por un cambio de Montoro e xudicializando o conflicto córrese un risco; o que hai é unha lei inxusta que impide traspasar ese diñeiro, e por tanto o camiño máis rápido e seguro é cambiar esa ley, facer un cambio normativo; esa foi a nosa proposta», ha explicado Villares.