Montoro provocó un lío que Montero no ha logrado resolver en año y medio

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 08/02/2020 05:00 h

El problema de los impagos del IVA, que ha llevado a siete comunidades a amenazar con los tribunales al Gobierno central, se gestó en el 2017 y desde entonces se han perdido varias oportunidades de resolverlo. Hacienda quiere zanjarlo ahora permitiendo que las autonomías se endeuden más tirando de déficit.

¿Cuál fue el origen del problema generado con la recaudación del IVA?

El Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro al frente, planteó el cambio en la gestión del IVA ya en el 2014, con el fin de obligar a las empresas que facturaran más de 6 millones de euros al año a suministrar sus facturas por vía electrónica casi en tiempo real, cuando antes se hacía en los 20 días del mes siguiente. El nuevo método, conocido como suministro inmediato de información (SII), fue implantado en julio del 2017 y le concedió a la Agencia Tributaria información avanzada sobre las liquidaciones.

¿Se perdió un mes de la recaudación del IVA con el nuevo modelo?

No se perdió la recaudación, sino la forma de computarla. El caso es que a las empresas se les permitió pagar el impuesto hasta el día 30 de cada mes, en lugar del día 20. Y eso provocó que el IVA recaudado en diciembre del 2017 no estuviera disponible hasta el 30 de enero del 2018, con lo que, a efectos prácticos, el ejercicio del 2017 es como si solo computara once meses de recaudación.

¿Cómo afectó el desajuste del 2017 a las arcas de las comunidades?

Las comunidades tienen derecho a quedarse con el 50 % del IVA recaudado. Por tanto, les corresponde por ley unos 2.500 de los 5.000 millones de euros que se recaudaron por IVA en España en diciembre del 2017, y empezaron a incorporar esas cantidades a sus presupuestos desde el 2018, pero sin recibir el dinero. En Galicia son casi 200 millones.

¿Por qué no se resolvió el problema en el 2018?

Es lo que debió hacerse, pero en el 2018 se produjo la moción de censura y el relevo del Gobierno de Rajoy. El ministro Montoro dejó el problema en herencia a su sucesora, María Jesús Montero, que en agosto del 2018, durante una reunión con Feijoo, avanzó que buscaría soluciones. Intentó resolverlo en enero del 2019, a través del proyecto de Presupuestos Generales que fue tumbado en el Congreso, poniendo fin a la legislatura y frustrando así una posible solución.

¿Hay alguna vía al margen de la aprobación de unos Presupuestos?

La de los Presupuestos era una solución posible. Pero hay más, como la aprobación de un real decreto ley. El Gobierno central objeta que no disponía de plenas facultades para actuar, pero lo cierto es que Montero lleva al frente de Hacienda algo más de año y medio, y en funciones solo estuvo ocho meses. Todavía ahora, que concluyeron los dos años de plazo para la liquidación del IVA, es posible resolver los impagos con una reforma puntual del sistema de financiación.

¿Qué motivó la rebelión de las autonomías?

Cataluña y Madrid ya activaron la vía judicial el año pasado para cobrar el IVA pendiente, pero lo que realmente provocó la rebelión del resto fue que la ministra Montero dijera que ya no es posible resolver ese problema, porque el plazo legal ha expirado y el dinero no existe, algo que no comparten.

Ourense, quinta ciudad gallega que exige a Sánchez que pague a Galicia

El pleno que el Concello de Ourense celebró ayer debatió dos mociones en relación con las deudas del Estado con la Xunta por el IVA. Una la presentó el gobierno de coalición de Partido Popular y Democracia Ourensana; la otra, el grupo de Ciudadanos. Ambas fueron aprobadas con los votos de las tres formaciones citadas.

El BNG presentó una enmienda a la iniciativa del partido naranja que proponía ir más allá y reclamar el pago por la vía judicial. Esa propuesta fue rechazada y los nacionalistas optaron por la abstención. Lo mismo hizo el PSOE. Su portavoz, Rafael Rodríguez Villarino, señaló que el debate tenía «pouca substancia política» porque, según dijo, el Gobierno de Pedro Sánchez únicamente está cumpliendo con la normas creadas cuando era ministro de Hacienda el popular Cristóbal Montoro. Aseguró, además, que el problema va a solucionarse: «Se Abel Caballero di que non lle preocupa nada é porque está resolto».

Ourense es así la quinta ciudad gallega que se suma a esta reclamación. Primero fue Lugo, después Ferrol y Santiago y el jueves A Coruña. Todas ellas bajo el mando del PSOE, lo que evidencia que la reclamación de esos fondos se ha convertido en algo transversal.

Porque, además, la retención en el pago del IVA no es algo que competa solo a las comunidades: también los ayuntamientos están afectados. De hecho, varios alcaldes han pedido al presidente de la FEMP, Abel Caballero, que negocie también una solución con Madrid.

Técnicos de Hacienda ven difícil que prosperen los recursos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el cumplimiento estricto de la ley de financiación autonómica y la integración de noviembre del 2017 en las entregas a cuenta del IVA que se pagaron en el 2018, así como en la liquidación definitiva del IVA del 2017 que se recibirá en julio de este año, dificultan que los recursos contenciosos anunciados por algunas comunidades prosperen con éxito. Creen que se puede negociar con las comunidades para incluir el pago en el proyecto de los Presupuestos del 2020, como alternativa «más rápida y eficaz».