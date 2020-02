Feijoo a los nuevos militantes del PPdeG: «Seguirémonos vendo»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 08/02/2020 14:33 h

El presidente del PPdeG y los cuatro líderes provinciales entregaron en un hotel de Santiago el carné del partido a un centenar de nuevos militantes, que asistieron a un acto de reafirmación política de los populares con aires de precampaña.

Los cuatro referentes orgánicos pidieron a Feijoo que se presente a las próximas elecciones y este dejó para el final de su discurso las únicas pistas al respecto, dirigiéndose primero a los recién llegados a la familia popular. «Seguirémonos vendo. Agredezo a paciencia que tedes comigo, pero teño que dicir que me sinto moi libre de facer o que queira facer, e estou convencido de que, faga o que faga, será o que queredes que faga». De alguna forma fue una respuesta directa a las palabras de Alfonso Rueda, que trató de resumir el espíritu de toda la militancia: «Presidente, fai o que queiras, sempre que fagas o que todos queremos», frase muy celebrada por los presentes.

Feijoo eludió los grandes titulares y respetó el protagonismo de los nuevos militantes, a los que se dirigió durante sus palabras con frases que tenían segundas lecturas. El dirigente popular centró su arenga en dejar claro que «as portas do partido están abertas a todos os que prefiren a moderación e entendemento», y destacó que el nexo de las nuevas incorporaciones es Galicia, y por extensión España, por delante de cualquier otra circunstancia ideológica. Un mensaje que parecía dirigido a los votantes de Ciudadanos, pero también a sus dirigentes en la comunidad, a los que el líder gallego insiste en integrar en el proyecto del PPdeG, sin acogerse a la plataforma que propone Inés Arrimadas. «A todo aquel que cree no entendemento, na moderación, na estabilidade e na Galicia que formamos todos, non se lle pide ningún carné nin se lle pregunta de onde vén, senón a onde podemos ir xuntos. Con carné ou sen carné, aquí todos somos militantes e servidores de Galicia», afirmó poco antes de contar la conocida anécdota de que él mismo votó a Felipe González en 1982 y acabó siendo vicepresidente de su rival entonces, Manuel Fraga, y sin que nadie le preguntase por su afiliación durante los años en los que fue alto cargo en Madrid.

Feijoo, que en los últimos días ha eludido desvelar si ha mantenido contactos con el lendakari vasco, estará atento en las próximas horas a sus moviemientos. Si Íñigo Urkullu decide que el día para votar es el 5 de abril deberá anunciarlo como muy tarde el próximo martes. Si deja pasar esa fecha, la presión se trasladaría ya hacia el mes de marzo para evitar hacer coincidir la votación o la campaña con la Semana Santa.

El presidente aseguró este jueves que mantiene inalterable la fecha para desvelar su futuro, aunque todo el partido en Galicia y en Génova da por hecho que intentará la cuarta mayoría, y que lo anunciará probablemente en un acto orgánico de similares características al de hoy. La fecha electoral sí la anunciará desde el atril de la Xunta.