Caballero no quiere ventajismos con la fecha de las elecciones

La Voz de Galicia ourense

redacción 08/02/2020 20:11 h

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, quiso cerrar filas con los cargos del partido en la provincia de Ourense en la jornada del sábado. Se dejaron ver y fotografiar con un paseo por el casco histórico. Desde la ciudad de As Burgas quiso enviarle un mensaje claro al presidente de la Xunta y previsible candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijoo, sobre el calendario electoral. Caballero le invitó a no hacer «vantaxismo político» con la fecha de las autonómicas y le acusó de querer «despistar do fracaso» de su gestión. «O que quere é non falar dos seus recortes na sanidade ou do abandono do rural, porque sabe que as contas non lle dan», indicó el líder de los socialistas gallegos.

Pese a las dudas sobre la fecha de la cita electoral, Gonzalo Caballero quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los suyos: «Nós estamos preparados para o cambio de ciclo cando Feijoo queira poñer as eleccións, co aval do traballo feito». En este sentido, también considera que los ciudadanos sabrán valorar el trabajo que, a su juicio, ha realizado el gobierno de España liderado por Pedro Sánchez: «O país avanza cando gobernan os progresistas e retrocede cando o fan os conservadores. Hai un novo vento a favor do progresismo en Galicia». Apeló, en ese sentido, a la movilización de la Galicia que «non se resigna ao diagnóstico en branco e negro do PP». En ese contexto, Gonzalo Caballero hizo un llamamiento a que los ciudadanos secundasen la manifestación que está convocada para hoy en Santiago para defender la sanidad pública. En este punto, el líder de los socialistas gallegos se refirió a lo sucedido con el cierre del paritorio de Verín durante dos meses y que provocó una gran contestación social en la provincia de Ourense. «É a punta do iceberg dos recortes de Feijoo», señaló Caballero.

En su paso por Ourense, el futuro candidato del PSdeG también se refirió al conflicto sobre la deuda que mantiene el Gobierno central con Galicia por el pago del IVA. «A única fórmula para solucionar este problema que xerou Montoro en 2017 mentres Feijoo aplaudía é un goberno progresista que busque mecanismos de corrección», indicó. Se refirió en concreto a posibles ajustes en los Presupuestos del Estado o a través de un nuevo modelo de financiación autonómico.

Gonzalo Caballero culpabilizó al gobierno del PP de este escenario que tiene bloqueados 200 millones de euros para Galicia. «O PP xerou este problema e impediu solucionalo no 2019» indicó al tiempo que negó que lejos de ser una nueva versión en «modo Feijoo do España nos roba e algo que afecta a todas as autonomías».

El retraso del AVE

El secretario de los socialistas gallegos también se refirió en su visita a Ourense a las obras de la alta velocidad, que tienen a la provincia ourensana como su vía de entrada a través de las obras entre la frontera con Zamora y la capital, como foco del retraso en su ejecución. Caballero lamentó que «Feijoo non queira falar» del informe del Tribunal de Cuentas que «recolle que a parálise das obras do AVE entre os anos 2014 e 2017, co goberno de Rajoy, implicaron un sobrecuste de 500 millóns de euros». El líder del PSdeG lamentó que el presidente de los populares gallegos no asumiera ninguna responsabilidad y que se encuentre en un escenario de confrontación que, aseguró, «non resolve os problemas dos galegos».

Rodeado de cargos del partido en la provincia, Caballero no quiso desaprovechar la oportunidad para poner sobre la mesa el debate y la contestación social que está generando el diseño de la intermodal de Ourense. En las últimas semanas se han intensificado las protestas contra el proyecto que ejecutan Xunta y Gobierno central, con la estación de autobuses financiada por la administración autonómica en el centro de las críticas. «A intermodal de Ourense ten o selo do PP, posto que foi un proxecto aprobado cun alcalde do PP, un presidente da Xunta do PP e unha ministra do PP. Os socialistas estamos a favor de acometer as melloras necesarias», concluyó.