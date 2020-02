Galicia exige que el Consejo de Política Fiscal y Financiera dé prioridad al conflicto del IVA

0

La Voz de Galicia Fran Balado

La Voz / Redacción 07/02/2020 14:34 h

Galicia pide que el conflicto del IVA sea el primer punto a tratar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne esta tarde en Madrid a partir de las 16.30. El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha lamentado que este asunto no forme parte del orden del día de los temas que se tratarán en el sanedrín de hoy, que se prevé largo y agitado, por lo que ha aunado fuerzas con los consejeros del ramo de otras comunidades para exigir la apertura de este debate. «Non desmerecemos outros puntos, pero o prioritario é o prioritario», afirmó este mediodía a su llegada a la capital española.

La Xunta activó recientemente los trámites en los tribunales para reclamar a la administración central los 204,7 millones correspondientes a la devolución del IVA de diciembre del 2017, una demanda a la que se ha unido en los últimos días el presidente socialista de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y a la que también estudian sumarse los presidentes autonómicos de otras comunidades. «Existe unanimidade, e mira que as hai de todas as cores políticas, non é unha cuestión partidaria», afirmó el conselleiro. Sin embargo, todo parece indicar que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, rechazará la inclusión de este apartado en la reunión de hoy a la que la delegación gallega acude «con vontade de diálogo».

El Gobierno ha convocado a los consejeros de Hacienda de todas las comunidades para comunicarles la nueva senda de déficit con la que pretende trabajar en la confección del nuevo proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Montero ya dejó claro este martes tras el Consejo de Ministros que no piensa atender a las reclamaciones del IVA.

A pesar del enroque de la titular de Hacienda, Valeriano Martínez avanzó que aprovechará este encuentro por el que llevan «esperando 17 meses» para exigir también otros 170 millones de euros correspondientes a los incentivos por no haber recurrido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por lo que la deuda de la administración central con la Xunta asciende a un total de 374,7 millones, dinero Feijoo lleva tiempo reclamando y que Martínez consideró fundamental para seguir prestando servicios a los gallegos en materia de «sanidade, educación e servicios sociais».