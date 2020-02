«Negarse a reevaluar Bolonia me parece una locura»

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 08/02/2020 05:00 h

La formación médica tiene que avanzar y por lo tanto, la facultad también. Más allá de protestas, que, por otra parte «estaban justificadas». Lo tiene claro el decano de Medicina de la USC, Julián Álvarez, que ya ha empezado a dar los primeros pasos.

-Han aprobado una declaración de intenciones para reformar el grado y...

-Eso genera unas expectativas terribles de ¿qué hay del cambio del grado?

- Pues eso. ¿Qué hay del cambio de grado?

-Que el grado está produciendo problemas no es de nuestra facultad, es de muchas facultades y yo me atrevería a decir de todas las facultades de Medicina. Se hizo un plan Bolonia para universidades ricas y resulta que la mayor parte de las universidades que yo conozco son pobres. Hay algunos problemas en Bolonia que son evidentes. Lo que pasa es que es un tabú y yo no puedo entender ese tabú. A lo mejor es un plan perfecto en Suecia, pero no lo es en Rumanía, o en España. Negarse a reevaluar Bolonia, personalmente me parece una locura. Luego no significa que se quite, significará que los aspectos positivos de Bolonia, que los hay, habrá que potenciarlos y los aspectos más crudos habrá a lo mejor que limitarlos, modificarlos. Nosotros por ejemplo tenemos una presencialidad excesiva y a lo mejor un excesivo número de asignaturas optativas porque el plan se hizo pensando en que habrá recursos habrá muchos profesores, habrá una facltad nueva, muchas aulas... habrá, habrá, habrá y no hay, no hay, no hay. Un baño de realidad tampoco nos viene mal.

-¿Cuáles son esos problemas comunes?

-Carencia de profesores, exceso de número de horas... Cada universidad tiene los suyos. Nosotros por ejemplo no tenemos aulas suficientes para todos los grupos con los que deberíamos trabajar. Es decir, cada facultad tiene una problemática, pero en general Bolonia se merece una revisión y como siempre hay los que piensan que hay que anularlo y eliminarlo, entre los cuales no me encuentro yo, y los que piensan que es maravillosa la situación que vivimos, entre los cuales tampoco me encuentro yo.

-¿Pero hacia dónde camina la reforma del grado?

-En esto hay dos cosas totalmente distintas. Hay una declaración de intenciones para pequeñas modificaciones que pueden hacerse rápidamente, sobre todo algunas asignaturas que con respecto a sus créditos pueden tener un exceso de número de horas expositivas. Es volver a la memoria del grado. Y luego hemos hecho también una declaración de intenciones para hacer una reforma en profundidad del grado.

-Ya a largo plazo.

-Cualquier cosa que hagamos la van a evaluar tantas instancias que yo estoy seguro que en este decanato no se va a poder hacer, aunque tuviéramos en plan ya encuadernado no daría tiempo a que pase por todas las instancias. Es lento, porque la normativa es lenta, hay plazos que se tienen que cumplir y hay instancias que se tienen que cumplir, porque si no dejamos de ser un grado reconocido, así de fácil. Eso consume tiempo. Un estudiante de quinto no va a ver ningún cambio. Uno de cuarto muy pocos y uno de tercero también muy pocos. Uno de primero a lo mejor sí que ve algún cambio a lo largo de su grado.

-¿Qué cambios le gustaría que viesen esos estudiantes?

-A mí lo que me gustaría es que analizáramos dónde podemos mejorar y cómo podemos disminuir algunos problemas que hay. Que la docencia práctica sea realmente docencia práctica. Es bien conocido que en varias ocasiones he comentado que antes de que un alumno se enfrente a un enfermo se debe enfrentar a sistemas de simulación. La facultad los tiene muy poco desarrollados. Estamos trabajando en potenciar la simulación, pero el dinero, las infraestructuras, el modificar pequeñas obras lleva tiempo. Yo creo que la simulación con pacientes debía empezar antes y debía tener muchísimo más tiempo. No tiene ningún sentido que algunos alumnos se enfrenten a un enfermo sin haber pasado por unas actividades en simulación. Lo mismo pasa con los residentes, no solo pienso en los estudiantes. No tiene sentido que un médico que haya aprobado el mir, la primera vez que se enfrenta a unas maniobras sea con un ser humano, por muy supervisado que esté, por mucho que se haya estudiado la teoría. Hay técnicas que procede hacerlas en simuladores. Una cosa es dar de vez en cuando una actividad en simulación y otra que todos los alumnos pasen por una actividad de simulación es un cambio revolucionario, aunque la gente no lo vea. Absolutamente revolucionario. No es un cambio fácil.

-En esta protesta otro de los puntos...

-No nos centremos en la protesta. Con independencia de que haya habido una serie de protestas, que están justificadas, es evidente que la facultad debe evolucionar, porque la vida cambia, la medicina cambia, y el edificio debe cambiar, porque desde que se empezó a hablar de una nueva facultad de medicina se paró el mantenimiento de esta y ahora estamos como estamos,claro, con muchísimos problemas. El grado lo empezamos con 250 alumnos y estamos cerca de 400. Todo se planteaba con un ya tendremos aulas, ya tendremos simulación, ya tendremos laboratorios. Me refiero a que no solo son las protestas, es que no estábamos evolucionando demasiado.

-¿Pero ya ha habido cambios en la descentralización de las prácticas de atención primaria?

-Cuando esto empezó solo había dos centros de salud en los primeros convenios para recibir alumnos. El Sergas está encantado de que utilicemos todas sus estructuras asistenciales para la docencia. De hecho estamos ampliando los centros de salud a toda Galicia. El alumno tiene que decir en cuál le interesaría hacer las prácticas y se confirma que haya médicos que estén dispuestos a participar en la docencia. Nunca nos debemos olvidar de que producimos un tipo de graduado que en más del 90 % se emplea en el sistema nacional de salud. Somos lo mismo, porque el hospital clínico es centro de salud y facultad de medicina. Lo razonable es que hablemos con la otra parte que va a demandar a nuestros graduados. Pero ahí hay un problema que es insoluble. El grado depende pde educación a nivel autonómico pero el mir es a nivel nacional. De momento. [Sonríe]. No tienen nada que ver los objetivos del plan bolonia con el examen mir.

-La ampliación del CHUAC y del CHUS beneficiará a facultad, supongo.

-Evidentemente. Más consultas, más camas, mas quirófanos, más locales, significan más posibilidades de prácticas para los estudiantes sin ninguna duda.

- Volviendo al mir, decía estos días que transferir competencias es una locura.

-La política de la leira en sanidad, el minifundismo en sanidad es siempre un problema. Es una limitación al desarrollo del talento y una limitación clarísima de la excelencia. Puertas abiertas. Es mi opinión personal.

-¿Pero habría que hacer cambios en el sistema actual?

-El sistema mir no funciona perfectamente bien, pero tiene una virtud que ningún otro sistema ha demostrado. El examen no es justo, pero nunca un examen es justo. Se trata de que sea equitativo, es decir, igual de injusto para todos. Y tiene otra enorme ventaja que no se puede perder. Los médicos en formación reciben un salario que considero que les permite vivir. Eso es una maravilla, porque todavía hay países en los que pagan para hacer la especialidad, lo cual limita muchísimo el talento, porque solo pueden hacer la especialidad los que tienen recursos económicos. A mí me parece una discriminación brutal y absolutamente casposa. ¿Cómo vas a pagar por hacer la residencia? Están perdiendo a lo mejor los mejores futuros especialidad.

-¿Cuál sería el modelo ideal de examen?

-Me gustaría que no fuera tan de detalles. Mucha gente te pregunta por qué después de seis años por qué los estudiantes se van a una academia a preparar el mir. Nosotros no preparamos a los estudiantes para el mir, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es formarlos como médicos. Yo quiero que un alumno sepa lo que es una peritonitis. Me preocupa menos que se sepa el cuarto antobiótico que tengo que dar en la peritonitis, porque eso lo va a aprender en la residencia seguro. En el mir no quieren esa competencia, les interesa más el cuarto antibiótico, y es un ejemplo a lo mejor desafortunado. Me gustaría que el mir te evaluara en competencia, no lo que evalúa en este momento. Sé que es dífícil. Pero mi apoyo absoluto al mir y desde luego tiene que haber un examen. No sé si el examen tiene que ser así, porque eso hace que los alumnos se vayan a una academia, a veces en quinto. Y lo que en los cursos iniciales es una pasión por la práctica, cuando se acerca el mir es una pasión por estudiar y empieza a haber menos interés por las prácticas...También lo entendemos, porque hay una anacronía clarísima y somos muy conscientes de ella.

-Aprobaron un comunicado en contra de la apertura de nuevas facultades y sin embargo, la CRUE dice que la carrera de mayor inserción laboral es la médica. ¿Sobran o no sobran estudiantes?

-No sobra nadie, pero en este momento, en cifras gruesas, cada año se gradúan entre mil y 1.500 médicos más de las plazas que salen para formarse como especialistas. En el 2009 había 28 facultades de Medicina. Nos estamos acercando peligrosamente a 50 y hay varias en lista de espera, muchas privadas, lo cual no deja de ser una paradoja, porque en Santiago rechazamos alumnos con 12,2 y en otras facultades privadas entras con 8 o con 7. No deja de ser un tema que alguien tendría que debatir. Que no haya médicos es muy malo. Si nos quedamos cortos estamos comprometiendo la asistencia sanitaria, y eso es una locura. Pero si produzco muchos médicos estoy ocasionando una frustración terrible a gente que había apostado por un oficio y que a lo mejor ya lleva 8 o 9 años dedicado a eso. Faltan especialistas de algunas especialidades. Y sobran de otras.

-Entonces lo que pasa es que hay un desequilibrio.

-No se necesitan más médicos. Sí que se necesita cambiar los que van a cada especialidad. En el consejo nacional, hay especialidades que se levantan y dicen: no queremos tantos residentes. Y otras nos levantamos y decimos nosotros necesitábamos más. Ese también es un tema complejo. Especialistas hay, lo que pasa es que hay puestos menos atractivos por múltiples razones. Y hay especialidades que no fidelizan y hay miembros que repiten para hacer otra especialidad. Así que no se trata solo de aumentar el número. Y hay otro tema que me parece tremendamente preocupante. No tiene ningún sentido que haya los mismos recursos sanitarios todos los días del año a todas las horas. Hablo del verano. Es que pedimos una cosa y la contraria. Pedimos conciliación de la vida familiar y a la vez ábreme todo siempre permanentemente. Vamos a intentar buscar que se garantice la salud de la población y que el sistema sanitario público, del cual soy un absoluto defensor, sea sostenible y pueda ofrecer calidad a la población. Vamos a intentar compaginar el derecho de la conciliación familiar con el de los pacientes a ser atendidos.Ese debería ser un debate alejado de la lucha política. Es fundamental llegar a grandes consensos.

-¿Se hacen análisis simples de procesos muy complejos?

-Completamente. Los actores políticos tienen mucho que decir, porque son los que gobiernan la administración, pero deberían llegar a grandes consensos.

-Otro tema es también la reforma de la facultad y el esperadísimo plan director tras desaparecer el plan de un nuevo edificio.

-Vamos a ir trabajando primero en mantener y luego a adaptar este edificio a la docencia. ¿Para cuándo? Buena pregunta. Pero me consta el interés de la USC por cambiar la dinámica de este edificio de los últimos años, que está siendo muy mala. Y ya sé que no es el único.

-Por lo menos reactivar el mantenimiento.

-Hay que hacer algo más que mantener el día a día, porque los pequeños arreglos se han ido haciendo siempre, pero hay problemas en muchas zonas del edificio y creo que habrá que hacer algo más. Y hay que adaptarlo a la docencia de la Medicina del siglo XXI. Eso implica una reforma arquitectónica en profundidad. No sé lo que costaría, ni si hay recursos, pero esto no es un pintado y arreglo de ventanas. Hay que adaptar el edificio a la docencia del nuevo siglo, que no es solo dar clases teóricas e ir al hospital a ver enfermos. Hay muchísimos más aspectos.

-Y luego la facultad también ha sufrido problemas de falta de profesorado y jubilaciones masivas.

-No hemos cubierto todas las expectativas pero en algunas áreas ya hay mejoras. El profesor numerario, titulares y catedráticos, dicen que somos una especie en peligro de extinción. El modelo en muchas facultades es sustituirlo por contratado doctor. Las competencias docentes son las mismas que las de un titular y las de un catedrático. Estoy tirando piedras contra mi tejado, porque soy catedrático, pero no sé si tiene sentido tener tres cuerpos haciendo lo mismo. Creo que se debía pensar.