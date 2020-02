Guía para inscribirse nos cursos Celga 

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 06/02/2020 14:01 h

A lingua galega pódese estudar a calquera hora, dende calquera punto do planeta e agora tamén dende calquera nivel. A Xunta vén de presentar o curso en liña correspondente co nivel Celga 2, co que se completa o catálogo de cursos a través de Internet para aprender galego, que este ano pon a disposición das personas interesadas un total de 780 prazas, das que unha parte están reservadas a un dos públicos que máis demandan este tipo de formación: a comunidade galega no exterior, para a que se teñen creado no Celga 1, o nivel máis demandado, un total de 150 prazas.

Deseñado pola empresa Imaxin, que colabora na parte tecnolóxica coa Amtega, este curso segue a liña dos dispoñibles con anterioridade. Consta de oito unidades cunha trintena de actividades cada unha a través das que o alumnado pode ir adquirindo diferentes coñecementos de gramática, comprensión oral e escrita e tamén sobre sociolingüística. Ao remate de cada unha das unidades tamén hai unha proba igual á dos exames oficiais para obter o certificado de coñecemento da lingua galega, co que o alumnado pode comprobar os seus avances. Os cursos son titorizados, é dicir, hai un docente que guía ao estudantado ao longo do proceso de aprendizaxe.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, salientaron durante a presentación que os cursos e liña permiten, especialmente aos galegos de segunda e terceira xeración, ter un primeiro contacto coa lingua, a sociedade e a cultura da Galicia actual antes do retorno, co que o proceso de integración na volta é máis doado. E ademais, segundo subliñou a responsable da Amtega, Mar Pereira, é un xeito máis de poñer a lingua e a cultura galegas no mundo.

Para participar nestes cursos hai que se inscribir previamente, aínda que a participación é gratuíta. O prazo de inscrición está aberto ata o vindeiro 19 de febreiro e os cursos darán comezo o 16 de marzo. Ademais, está previsto que os exames de acreditación se celebren entre maio e xuño.