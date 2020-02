Las autonomías se resignan acudir a la Justicia para recuperar 2.500 millones ante el bloqueo de Hacienda

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 06/02/2020 05:00 h

El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a aguantar el tirón de los impagos del IVA con las comunidades autónomas, pese a que casi todas ellas han acudido a los tribunales ya, o valoran hacerlo en las próximas semanas, para reclamar el pago de una deuda que asciende a los 2.500 millones de euros. Así lo dio a entender ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que no se arredró ni un ápice ante el pulso judicial que le están echando los mandatarios autonómicos, algunos incluso de su mismo partido, el PSOE. «Soy una roca para las amenazas», advirtió Montero, antes de insistir en que, ahora, ya no es posible resolver los impagos del 2017.

«En el 2020 no es posible acometerlo», dijo la ministra de sobre las liquidaciones pendientes, lo cual no quita que se puedan tomar «medidas paliativas». Lo expresó en una entrevista concedida ayer a Antena 3, donde insistió en culpar a su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, del PP, de haber causado el problema al modificar en el 2017 la forma de contabilizar el IVA.

Con todo, Hacienda reunirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se convocaba desde hacía año y medio, en el que el tema del IVA no figura en el orden del día, si bien los gobiernos autónomos lo plantearán en el turno de ruegos y preguntas, por el empeño puesto en recuperar las cantidades que reclamando. Así están en estos momentos sus reivindicaciones:

Castilla-La Mancha

Autorización para acciones administrativas y judiciales. Una vez que ha expirado el plazo de «una semana hábil» que el socialista García-Page le concedió al Gobierno central, y sin que este tomara medida alguna para resolver el problema del IVA, la comunidad autorizó el martes a sus servicios jurídicos a adoptar las medidas administrativas y judiciales que procedan para recuperar los 130 millones adeudados.

Aragón

Carta de Lambán a la ministra de Hacienda. El presidente aragonés, Javier Lambán, del PSOE, pero que forma un cuatripartito con Podemos, la Chunta y el PAR, remitió una carta a Montero dándole 15 días para pagar a la comunidad los 80 millones del IVA. Si expirado ese plazo no se hay liquidación, acudirá a los tribunales.

Cantabria

Revilla habla de «apropiación indebida». El regionalista Miguel Ángel Revilla, que gobierna con el PSOE, avisó que sería una «aprobación indebida» que el Estado se quede con parte del IVA de la comunidad. No obstante, ayer apostó por darle «un tiempo prudencial» al Gobierno para liquidar amistosamente los 42 millones que adeuda.

Cataluña

Primer gobierno en emprender acciones judiciales. El Gobierno de la Generalitat fue el primero en activar la vía judicial contra el Gobierno central para reclamar 1.317 millones de euros, de los cuáles 443 son del IVA. La demanda fue interpuesta, según el departamento de Economía y Hacienda que dirige Pere Aragonés (ERC), en septiembre, aunque hacia final de año el Gobierno sí liquidó las entregas a cuenta pactadas para el 2019, una de sus recamaciones. Sopesan no acudir al Consejo de Política Fiscal de este viernes.

Comunidad de Madrid

Reclamación de 377 millones en la Audiencia Nacional. Corría el mes de octubre cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, anunció que interpondría la primera demanda judicial estrictamente vinculada al IVA contra el Gobierno central. El recurso se registró en noviembre para exigir el pago de 377 millones.

Galicia

Demanda judicial preparada por si no hay acuerdo. La Xunta decidió la semana pasada activar la vía judicial para reclamar el IVA pendiente, 200 millones, una demanda que tan solo se frenaría en caso de que en las próximas semanas se alcance un acuerdo con el Gobierno central para cobrar el deuda del 2017.

Andalucía

La comunidad que reclama la cantidad más elevada. Uno de cada cinco euros de los 2.500 millones del IVA que el Estado adeuda a las comunidades corresponde a Andalucía, cuyo Gobierno, formado por PP y Cs, también acordó activar la vía judicial para recuperar 537 millones de la recaudación del 2017.

Región de Murcia

La última en sumarse a las acciones judiciales. La Región de Murcia, presidida por el popular Fernando López Miras, fue la última, antes del pasado dado ayer por Castilla-La Mancha, que decidió emprender acciones judiciales contra el Gobierno de Sánchez para intentar recuperar 85 millones de la recaudación pendiente del IVA.

Otras comunidades

Asturias, Extremadura, Valencia, Baleares aguardan al diálogo. De las 15 autonomías del régimen común, hay algunas presididas por el PSOE (Asturias, Extremadura, Valencia, Baleares y La Rioja) que siguen apostando por la vía del diálogo para cobrar el IVA. Extremadura exigirá mañana el pago en la reunión y, de no resolverse, no descarta la vía judicial. Esta opción suscita tensiones en gobiernos de coalición, como el valenciano, pues Compromís no tiene la paciencia de Ximo Puig (PSOE).