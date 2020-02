Martiño Noriega recupera protagonismo político y asume la portavocía de Compostela Aberta

0

La Voz de Galicia

05/02/2020

A pesar de que Martiño Noriega puso fecha de caducidad a su permanencia en la corporación local cuando Compostela Aberta perdió el gobierno municipal al pasar de diez ediles a cinco, ocho meses después no solo se mantiene como portavoz del grupo en la oposición compostelana sino que ahora acaba de asumir la portavocía de la marea bajo cuyas siglas se presentó a las elecciones. En la presentación de la nueva coordinadora de Compostela Aberta, el exregidor de Santiago compartirá portavocía con la concejala Marta Lois y contará en el equipo con antiguos compañeros suyos en Raxoi, como Xan Duro o Concha Fernández, además de Jorge Duarte o Branca Novoneyra, que siguen siendo ediles en la corporación municipal.

Martiño Noriega refuerza así su protagonismo político, ya que compatibilizará la portavocía de CA con la del grupo municipal y con las funciones que asumió en Anova para negociar con las otras fuerzas de la izquierda rupturista la elaboración de una candidatura a la izquierda del PSOE para las elecciones autonómicas. Noriega dijo que sus responsabilidades en Compostela Aberta y en Anova son «dous perfís diferentes e complementarios» y que si bien no entraba dentro de sus planes asumir ese rol en el partido que fundó junto a Beiras, dijo que «hai que anteponer o interese do país» en la elaboración de esa candidatura para la que ya negocia oficialmente con Podemos, el BNG y otras fuerzas de izquierdas y nacionalistas, aunque de momento Noriega no quiso avanzar resultados ni entrar en si él podría ser o no el candidato: «O debate do liderado non está agora enriba da mesa», aseguró.

Como Noriega, también el exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, volvió al ruedo político al incorporarse recientemente a la dirección de la Marea Atlántica, una reaparición que coincide con el inicio de la precampaña para las autonómicas.