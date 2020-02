Hoy en La Voz: Hacienda se enroca; así influye la antigüedad de un coche en las posibilidades de tener un accidente; y todos los temas del día

0

La Voz de Galicia Marta Ruiz

Redacción / La Voz 05/02/2020 09:17 h

A Fondo

Hacienda se enroca y descarta una vez más el pago del IVA. El Gobierno ha convocado para este viernes a las comunidades pero para hablar de sus cuentas. Montero no tiene previsto atender las reclamaciones de las autonomías al considerar que se trata de un tema cerrado y enfocará el encuentro exclusivamente en el proyecto presupuestario que pretende aprobar el Ejecutivo de coalición y que depende básicamente de la posición de ERC. Mientras Hacienda da largas, varios Gobiernos autonómicos se están moviendo, principalmente en la vía judicial. En este gráfico puedes ver el IVA reclamado por las comunidades y si tienen previsto o no reclamar en los tribunales.

El presidente de la Xunta aprovechó ayer las últimas declaraciones del alcalde de Vigo sobre el conflicto del IVA («a mí las comunidades autónomas no me importan nada», dijo Caballero) para meter una cuña al PSdeG: «Os socialistas galegos funcionan por parroquias». «Se hai algún que di que o lóxico é que nos devolvan o diñeiro que é noso, despois está o seu secretario xeral e outros dirixentes que non lles importa para nada, que din que o IVA era un invento de Feijoo», subrayó. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, se sumó ayer a la exigencia de que Hacienda pague: «Iso no está en cuestión». Por su parte Gonzalo Cabalero volvió a insistir en que la solución al conflicto pasa por el «diálogo».

En clave de opinión hoy analiza este asunto Emilio J. González, profesor de Icade, en el artículo «Disputa fiscal en tiempos revueltos»: «Esta situación pone de relieve, nuevamente, la necesidad de acometer una reforma drástica del sistema de financiación autonómica. Se trata de que las autonomías puedan recaudar sus propios recursos, para evitar situaciones como las actuales».

Hoy en La Voz

Hablamos ahora de economía con varios temas de alcance. Miramos primero a Vigo. Pemex y Albacora firman la cesión del control de Barreras a The Ritz Carlton y el futuro del astillero ya está encauzado. El juez ya ha admitido a trámite el acuerdo de refinanciación por 321 millones de euros. Además el Gobierno garantiza su apoyo.

En A Coruña es noticia Loida que vende su red de peluquerías a la multinacional Provalliance. Los salones de la firma coruñesa, con seis millones de euros de facturación anual, conservarán los 150 empleados que tienen. Los nuevos propietarios también compraron en el 2018 el grupo Llongueras.

Abanca ganó el año pasado 405 millones de euros. Además sumó 425.000 nuevos clientes. En la presentación de los datos del ejercicio, su presidente, Juan Carlos Escotet, confirmó su interés por hacerse con el banco luso Eurobic.

Trabajo planea derogar el despido por baja en el próximo Consejo de Ministros, aunque el secretario de Estado de Empleo reconoció que que se podría retrasar la fecha por ajustes normativos.

Te contamos también que el servicio de pago a través del móvil de WhatsApp llegará a España este año con nuevas prestaciones que te explicamos.

En clave política seguimos pendientes de las fechas de las elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña. Urkullu planteó ayer un adelanto mientras Feijoo evita desencadenar la campaña. «No tenemos ninguna novedad», trasladaban ayer fuentes de Presidencia tras conocer la jugada del lendakari.

Nos vamos ahora a las carreteras. El análisis de los accidentes con muertos y heridos alerta de un claro envejecimiento del parque móvil en Galicia. Así influye la antigüedad de un coche en las posibilidades de tener un siniestro.

Seguimos hablando de seguridad vial porque ayer Manuel Charlín, patriarca de los Charlines, fue sorprendido conduciendo tras haber agotado los puntos.

Aviación Civil ya investiga la causa del reventón de la rueda del avión de Air Canada. El efecto de la presión de las turbinas hizo que el motor absorbiera trozos del neumático y quedara inutilizado. Al final un aterrizaje perfecto (vídeo) puso fin a cinco horas de incertidumbre en la tarde del lunes.

En tensión sigue el mundo por la alerta por el coronavirus. Y la discriminación viaja más rápido que la enfermedad. Ante esta situación, la comunidad asiática ha puesto en marcha la campaña #nosoyunvirus para combatir los prejuicios. Los chinos que viven en Galicia lo dicen claro: «La gente se me queda mirando fijamente».

La Fundación Amancio Ortega ha concluido la selección de los 600 alumnos becados a Estados Unidos y Canadá. Cien estudian en centros escolares gallegos: 49 en A Coruña, 38 en Pontevedra, 9 en Lugo y 4 en Ourense.

Hablamos ahora de conciliación y de un caso concreto. Un matrimonio gallego de guardias civiles destinado en Castellón que lleva cuatro años litigando en los juzgados para conseguir un horario laboral que les permita cuidar a sus hijos gemelos, ya que los dos trabajan por turnos.

¿Ya pensando en las vacaciones? Esto es todo lo que hay que saber sobre Elixe Galicia, el programa de turismo con bonificaciones para 6.100 gallegos.

La 1 (22.40 horas) emite hoy el cuarto capítulo de «Néboa». Mónica y Carmela identifican a nuevos sospechosos.

Exclusivo suscriptores

El «city manager» de Jácome cobrará más que el propio alcalde. El coordinador general del Concello de Ourense tendrá amplias responsabilidades.

El fútbol gallego se vuelca con Hugo, el niño de Brión enfermo de Dent. Recogen tapones para ayudar a investigar la dolencia rara que padece el pequeño.

Hasta 2.000 euros por cambiar por un día la pesca de bajura por la de basura. Mar abre una línea de ayudas para proyectos entre sector y oenegés para retirar residuos.

Galicia en 313 concellos

Familias de okupas en Ciudad Jardín en Ferrol. La Policía Nacional desalojó a tres personas que fueron sorprendidas cuando desbrozaban la maleza en la finca de un chalé deshabitado al que se habían «mudado».

En Vilaboa, Pontevedra, se busca información del «delincuente que ataca a la familia Vázquez». A Vicente le embadurnaron el coche con pintura verde. Dice que es el enésimo acto de vandalismo que sufre. El último, el viernes a última hora, tras la celebración de un pleno municipal.

En A Coruña se jubila la mujer que pasó 51 años entre carnes se jubila. Dice que no sabe si será capaz de acostumbrarse a su nueva vida.

Mientras dormías

Esta madrugada el discurso del Estado de la Unión ha disparado la tensión entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha roto una copia de la intervención de Donald Trump tras negarle este el saludo y darle la espalda.

Opinión

El mundo del cine está de luto tras el fallecimiento ayer de José Luis Cuerda, la mirada humanista del cine. Director, productor y guionista, retrató desde el humor y la honradez los engranajes complejos del alma, con Galicia como escenario privilegiado. Hoy lo recuerda Mariluz Ferreiro en el artículo «Amanece, que no es poco»: «A José Luis Cuerda habría que llorarlo aunque solo hubiera rodado Amanece, que no es poco. Por todo lo que anochece, que es mucho».

Lo más destacado de los deportes

«Vengo a ayudar al Celta a salvarse». Son las primeras palabras de Smolov en su presentación como nuevo jugador del equipo celeste. Ilusionado con su nuevo «reto», recordó que como delantero su tarea es marcar goles.

El Deportivo busca fórmulas para suplir a Sabin Merino, que será baja frente al Alcorcón por sus problemas musculares tras enlazar cuatro goles clave para la racha de victorias blanquiazules.

Hoy será noticia

La demanda, la oferta, los recursos y resultados que rodean a los alumnos, docentes, titulaciones y facultades de la educación superior son analizados por los rectores de la CRUE en una nueva edición de su informe La Universidad Española en cifras.