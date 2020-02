Feijoo advierte al PSdeG que con la deuda del Estado se pagaría el nuevo hospital de A Coruña El presidente de la Xunta censura que Caballero publicite selfies con el presidente del Gobierno dándole las gracias y no reclame los impagos del IVA a Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 05/02/2020 12:26 h

El estado de la sanidad pública, en sus diferentes vertientes, capitalizó este miércoles la sesión del control del Parlamento gallego, que también dejó abundantes referencias a otro asunto de actualidad: los impagos del IVA a las comunidades autónomas. Los portavoces de la oposición utilizaron la tribuna de O Hórreo para hacer un llamamiento a la participación en la manifestación en defensa de la sanidad prevista para el domingo en Santiago, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó la oportunidad para buscar el cuerpo a cuerpo con el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, y remarcar los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez con Galicia, al incidir en que con los 370 millones de euros que el Estado adeuda a la comunidad se podría financiar íntegramente el nuevo complejo hospitalario de A Coruña, valorado en 394 millones, o sufragar conjuntamente los proyectos del nuevo compleo de Montecelo, en Pontevedra, y la ampliación del hospital de Ferrol.

La representante del BNG, Olalla Rodil, fue la primera en abrir fuego contra Feijo,o poniendo de relieve que Galicia «está chea de moitos Verín non se pecha», dijo en alusión a la movilización para mantener el paritorio del hospital comarcal abierto, y emplazó al líder del PPdeG a rectificar su política sanitaria, poniendo más plazas y más camas en servicio, pues dijo que «a única vez que acaerta é cando rectifica». Antón Sánchez (Común da Esquerda) giró el foco más hacia el medio rural, confiando en que el domingo se produzca «un berro unánime» por la sanidad, y Gonzalo Caballero construyó la imagen de un jefe del Ejecutivo autónomo desgastado a punto de salir de la Xunta. «O problema de Galicia non é o seu discurso sobre o IVE, o problema é vostede», le espetó, antes de pedirle sin éxito a Feijoo que desvelara la fecha de las elecciones.

Feijoo no pasó por alto que fuera Caballero quien aludiera a la deuda del Estado con Galicia para tirar de ese hilo, mostrando las contradicciones internas del PSOE y haciendo un vaticinio para los socialsitas de cara a las autonómicas: «Por suposto, a maioría dos votos das Xerais, despídanse deles». Y es que Feijoo reprobó que la estrategia del líder del PSdeG consistiera en publicitar en la prensa gallega un selfie con el presidente del Gobierno para darle las gracias. «Grazas de que? Sabe canto nos debe o seu compañeiro de selfie? 370 millóns de euros», subrayó Feijoo, una cifra que consideró muy importante, pues permitiría construir el nuevo Chuac, el complejo hospitalario de A Coruña, y remodelar a la vez el antiguo hospital militar y el marítimo de Oza.

También advirtió Feijoo a Caballero que se estaba quedando solo en la cuestión de reclamar lo que corresponde a Galicia. «Xa non hai ningún dirixente sensato do PSOE que non vai a denunciar ao Goberno central polos impagos ás comunidades», dijo, citando expresamente a los socialistas García-Page y Javier Lambán, presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón. Y al igual que hizo la semana pasada, cerró la sesión pidiendo al líder del PSdeG que su partido deje de actuar como «unha mascota» de Pedro Sánchez, pues con los 370 millones que se adeudan a Galicia se podría financiar el mayor proyecto sanitario previsto para la comunidad.