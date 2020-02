Castilla-La Mancha, primera comunidad socialista que llevará a Hacienda a los tribunales por el IVA

El presidente cántabro, que gobierna en coalición con el PSOE, avisa de una «apropiación indebida»

Al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no le «cabe en la cabeza» que el Estado no devuelva a las comunidades el dinero correspondiente a la recaudación del IVA de diciembre del 2017, ya que sería «una apropiación indebida» ante la que el Gobierno que dirige (PRC-PSOE) no descarta la vía judicial.

Así lo avisó anoche el jefe del bipartito y de los regionalistas este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del PP formulada por su líder y de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, que le ha garantizado que tendrá a su formación «al lado» si se suma a la reivindicación de otras autonomías o emprende el camino de los tribunales. Es la determinación que ha tomado ya Galicia y que hoy mismo podría asumir también Castilla-La Mancha,dirigida por el socialista Emiliano García-Page.

Seguir leyendo