Gonzalo Caballero admite que el problema del IVA no lo puede solucionar un solo partido El socialista pide «tempo» ante un problema «complexo» y afirma que su opinión al respecto no ha cambiado

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 03/02/2020 16:44 h

El líder de los socialistas gallegos ha asegurado en el Parlamento que su opinión sobre la deuda del IVA ni ha cambiado ni va a moverse «un ápice», tras afirmar este fin de semana que el Gobierno tiene una «asignatura pendente» con las comunidades autónomas. Gonzalo Caballero sostuvo en la habitual rueda de prensa de los lunes en O Hórreo que los «suspensos» en este asunto los generó el PP al cambiar el sistema de pago del IVA sin aportar soluciones y al no haber apoyado las propuestas que el PSOE llevó al Congreso. Pero se mostró convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez, al que reiteró su lealtad, es la mejor opción para encontrar una respuesta a un problema «complexo» para el que pide «tempo» y cuya resolución no estaría en manos de un solo partido -en referencia a los socialistas-, porque cualquiera de las vías propuestas por él mismo -el pago a través de los Presupuestos Generales del Estado o de una reforma de la financiación autonómica- requiere más apoyos parlamentarios.

Caballero recordó que el PSOE lleva tres semanas en el Gobierno y que no generó en origen ese problema, que supone un agujero de 200 millones en las arcas de la Xunta, y advirtió de forma genérica que Galicia saldrá beneficiada con un Gobierno soclalista en Madrid y en Santiago ante «unha ultradereita que é un risco porque quere eliminar as comunidades autónomas». Además, el líder del PSdeG llamó la atención a Feijoo «polas descualificacións» a la ministra Montero que, a su juicio, el presidente autonómico hizo desde el atril institucional el pasado jueves. «Pola vía xudicial non se van resolver os grandes asuntos da financiación», resumió.

Sobre la demanda que prepara la Xunta se manifestó el líder de En Marea, Luís Villares, que pidió al Gobierno que articule soluciones y que no convierta esta reinvindicación del IVA en un «chantaxe» a las comunidades autónomas. El BNG, por su parte, señaló que «Feijoo fixo caso» a los nacionalistas al optar por la vía judicial, y aprovechó el desajuste contable para reivindicar «unha Facenda galega», un avance en la autonomía fiscal que también apoya Luca Chao (Grupo Común da Esquerda).

El portavoz del PPdeG, en cambio, puso en valor que algunos presidentes autonómicos socialistas se estén sumando a la decisión de Galicia de llevar al Gobierno a los tribunales por este impago, y descartó que las soluciones que propone el PSdeG tengan una solución rápida, a diferencia de las propuestas que hizo el Gobierno gallego y que Hacienda nunca escuchó. Pedro Puy alertó de que hay otra cantidad que hace «menos ruído», que son los 170 millones por incentivos relacionados con el cumplimiento del equilibrio presupuestario, y a los que Galicia tiene también derecho. Y echando la vista atrás, comparó la actitud que tuvo el Gobierno de Rajoy con las comunidades, acudiendo en su ayuda en momentos económicos delicados, mientras que el actual Ejecutivo «as mete en problemas». Para el dirigente popular, la clave del conflicto es que Sánchez dedicó los 2.500 millones «a outras iniciativas».