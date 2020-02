A Montero se le han perdido 2.500 millones

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 03/02/2020 05:00 h

El 29 de mayo del año 2004, la entonces ministra de Cultura del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, dejó una sentencia que ha pasado a los anales de la historia política. «Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie», afirmó. La frase adquirió su pleno significado cuatro años después, cuando la crisis económica del 2008 demostró a dónde conducía esa creencia de que el dinero público llueve del cielo, y no del bolsillo de todos los españoles, por lo que no es necesario rendir cuentas por el uso que se le dé. Quince años después de aquel desatino, al que Calvo sobrevivió hasta convertirse en la número dos del Gobierno, la ministra de Hacienda y portavoz del nuevo Ejecutivo, María Jesús Montero, ha decidido pasar también a la antología del disparate económico con otra máxima de similar calibre.

Cuando La Voz de Galicia le preguntó tras el Consejo de Ministros del pasado martes si existe todavía alguna vía de negociación que permita devolver a las comunidades las cantidades adeudadas por la liquidación del IVA correspondientes al año 2017 sin ir a los tribunales, la ministra se despachó con un largo trabalenguas que concluyó con una afirmación desconcertante. «Esos 2.500 millones de euros no existen». Ese fue su argumento para justificar su negativa a devolver a Galicia y al resto de comunidades las cantidades que les corresponden por el IVA. Es decir, que no es que el Gobierno no quiera devolver a las autonomías lo que les corresponde, sino que ese dinero se ha volatilizado y ya no es ni del Estado, ni de las comunidades, ni de nadie. Una explicación tan peregrina que, lógicamente, fue imposible de sostener con lógica. La propia Montero aseguró que en el 2019 el Gobierno estaba dispuesto a devolver a la Xunta los 200 millones de euros que le corresponden y que así se planteaba a en los Presupuestos Generales del Estado que no se pudieron aprobar porque sus socios de ERC se negaron a apoyarlos, lo que provocó la convocatoria de elecciones. Es decir, que, al parecer, en ese momento sí existían esos 2.500 millones de euros que ahora se han volatilizado como si de un truco del mago David Copperfield se tratara.

Pero a la ministra no le bastó con negarse a devolver a las autonomías lo que es suyo, sino que, a pesar de que entre las reclamantes hay autonomías del PP, del PSOE y hasta independentistas, como Cataluña, culpó a los populares de que ese dinero ya no exista, por apoyar unos Presupuestos que, como se ha dicho, decayeron porque ERC se negó a respaldarlos. Un Gobierno que se propone reformar nada menos que el Código Penal en unos meses para rebajar antes de que llegue el verano las penas por el delito de sedición, sostiene que ya no es posible devolver esos 2.500 millones porque el plazo ha prescrito y la ley lo impide. «Si no fuera porque es una cuestión que no tiene ningún tipo de gracia, podría parecer incluso un chiste», dijo el martes Montero. Ninguna frase podría reflejar mejor su afirmación de que los 2.500 millones no existen.

Torra juega al gato y el ratón con Feijoo e Íñigo Urkullu

El calendario electoral del 2020 se complica con la decisión de Joaquim Torra de dar por concluida la legislatura catalana sin fijar la fecha de las elecciones. Es obvio que a Feijoo le convendría una campaña electoral gallega centrada en la cuestión catalana, pero también que sería difícil justificar que Torra marque la fecha de los comicios gallegos. El PNV, en plena campaña de moderación del discurso soberanista para hacer caja con Sánchez, no quiere ni oír hablar tampoco de que las vascas y las catalanas coincidan. Pero, quieran o no, antes de tomar su decisión, Feijoo e Íñigo Urkullu dependen de que Torra adelante a mayo o espere a septiembre para impedir que ERC apoye los Presupuestos de Sánchez.

Un exasesor de Puigdemont, hombre clave de Podemos

Mientras Pedro Sánchez trata de escapar de los compromisos adquiridos con ERC a cambio de su abstención a la investidura con la excusa de que Joaquim Torra ha puesto fin a la legislatura catalana, en Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, se dan pasos decisivos en favor del secesionismo. Jaume Asens, líder de En Comú Podem en el Congreso, fue uno de los que asesoraron a Carles Puigdemont para facilitarle la huida de la Justicia en el maletero de un coche. Y ahora, Asens, convertido en el puente directo con el preso Oriol Junqueras, ha sido designado presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, en sustitución del propio Pablo Iglesias. Toda una declaración de principios.

Una compleja partida a tres bandas entre Cs y el PP

La jugada es a tres bandas y la carambola parece complicada. Pero no imposible. La apertura de Inés Arrimadas a que PP y Ciudadanos vayan juntos en las gallegas, las vascas y las catalanas, está llena de matices. En Cataluña, el PP podría sacrificarse para quedar integrado en unas listas copadas de dirigentes de Ciudadanos que, al fin y al cabo, es ahora mismo el primer partido en esa autonomía. En el País Vasco, aunque el PP es histórico, ni uno ni otro pintan mucho y Alfonso Alonso no tiene buen cartel en Génova, con lo que las listas podrían ser equitativas. La clave está en que Cs acepte que en Galicia, donde es testimonial, no haya fusión, sino integración en el PPdeG. Difícil, pero no imposible.