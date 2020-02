Fabiola García: «Soy una todoterreno»

0

La Voz de Galicia jorge casanova

01/02/2020 14:06 h

Llueve a cántaros en Santiago, pero la conselleira elige una heladería para el encuentro. Todo un síntoma. Aclarado que yo no puedo tomar helados, Fabiola García (Ribeira -«Riveira con uve, ¿eh?»-, 1985) despliega entre cucharada y cucharada un discurso convincente que acompaña de una mirada intensa y una sonrisa imbatible. Un animal político.

-¿Ya está en modo elecciones o aún es muy pronto?

-Todavía no. Estamos todos trabajando con normalidad, con nuestra hoja de ruta y sacando adelante los temas pendientes.

-No me diga que no piensa en las elecciones.

-No. Yo tengo mucho trabajo. Acabamos de aprobar en el Consello la necesaria Lei de Impulso Demográfico y otros muchos temas que estamos sacando adelante como la gratuidad en la educación infantil del segundo hijo y sucesivos, que va a suponer un antes y un después.

-En Galicia hay más perros que niños.

-Bueno, cada uno que tenga lo que quiera. La ley va destinada a dar un apoyo a esas familias que no tienen hijos por motivos de conciliación. No a aquellas que se niegan ya a tener hijos.

-Usted tiene un niño pequeño, ¿qué tal concilia?

-Concilio menos de lo que me gustaría pero también es cierto que todo mi tiempo libre se lo dedico a mi familia, con mis Lucas, porque el padre y el hijo se llaman igual.

-¿Quiere tener más hijos?

-Sí, me gustaría.

-Ahora la guardería del segundo le saldrá gratis.

-¡Es verdad! Ja, ja.

-Lleva año y poco en la consellería, ¿qué ha sido lo más satisfactorio?

-Siempre digo que tengo muchísima suerte, porque estoy en la consellería de las personas. Estoy continuamente viendo a personas mayores, niños, discapacitados... Ellos te dicen lo que necesitan y nosotros intentamos tomar medidas para solucionar sus problemas. Pero también es una consellería dura. El otro día, visitando una residencia, una persona mayor me dijo: «Lévame contigo». Eso te toca.

-Su cartera tiene muchos gastos. ¿Qué tal se lleva con el conselleiro de Facenda?

-No sé si me quiere enemistar con él con esta pregunta, pero me llevo bien, aunque también me peleo porque todos queremos llevarnos más fondos para nuestras consellerías.

-La suya es todo gasto.

-Inversión. Inversión en las personas.

-Usted lleva casi toda su vida profesional en la Xunta. ¿No le llaman otros retos?

-No. Me gusta la política. Y eso que no tengo ningún familiar en la política. Pero mi abuela, con más de ochenta años, le pedía a mi madre, maestra, que le trajera del colegio La Voz de Galicia. Y ella la leía entera. Se la chapaba. Y cuando llegaba yo, ella me contaba todas las noticias. Creo que de ahí me nació esa ilusión por la política.

-¿Alguna vez votó algo que no fuera el PP?

-Digamos que la primera vez que voté, en las generales del 2004... Durante todos estos años me dio tiempo a reflexionar aquello que había votado, ja, ja.

-¿Cómo era de pequeña?

-Tranquila y responsable. Y cuando empecé a estudiar, era chapona.

-Alguna travesura haría.

-Había una recurrente con mis primos, que jugábamos al escondite en el maizal de un señor que tenía muy mal humor. Le rompíamos el millo y teníamos que salir disparados.

-Nunca la echaron de clase.

-No, pero me pusieron en primera fila por hablar mucho.

-¿Celta o Deportivo?

-Deportivo. No soy muy futbolera, aunque los mundiales no me los pierdo.

-¿Ve la tele?

-Si llego molida a casa, no. Me encargo de baño-niño-cena. Los jueves intento terminar Land Rober, y el resto de los días veo series.

-Defínase en pocas palabras.

-Soy madre e hija. Y soy una todoterreno. Igual te monto una estantería, como gateo con el niño, como superviso una ley.

-Imagine que accede a una máquina del tiempo pero solo se le permite hacer un viaje. ¿Adónde iría?

-A ver a mi abuela. Es mi referencia.

-Explique Galicia a alguien que no haya estado nunca.

-Es el mejor sitio donde podría vivir alguien que tuviera sentidiño.

-¿Qué tal en la cocina?

-Muy bien. Eso dicen mis amigos. Heredé esa afición de mi abuela. Me gusta cocinar, pero con calma.

-¿Alguna especialidad? ¿Qué le prepara a Feijoo cuando le invita?

-Ja, ja. Tengo dos. El salmorejo y el pescado al horno.

-¿Tiene un lugar favorito?

-Si voy con alguien que no lo conoce, me gusta llevarlos al mirador da Pedra da Ra, en Ribeira, que es impresionante, con vistas a las dunas de Olveira. Si voy sola, Fonteseca; es una fuente que está frente a nuestra casa, en Castiñeiras, donde pasé horas y horas. Crecí en esa fuente. Si hablase esa fuente, ¡madre mía!

-Dígame una canción.

-Que yo no lo sabía, de Elefantes.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La familia y los amigos.