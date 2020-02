Anova incluirá al BNG en sus negociaciones para las autonómicas

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 01/02/2020 14:18 h

Anova «está preparada para ir ao proceso electoral» y se siente «actor fundamental» para propiciar un cambio político en Galicia. Lo dijo Martiño Noriega tras la reunión de la dirección de Anova en la que Antón Sánchez y Gladys Afonso y el propio Noriega sentaron las bases y la estrategia electoral con la vista puesta en las autonómicas, un proceso en el que Anova cuenta con todos los partidos a la izquierda del PSOE. Y no solo con sus socios en el grupo parlamentario (Esquerda Unida y Podemos) sino también con el BNG. Con En Marea «iremos modulando», pero el exalcalde compostelano y responsable de las conversaciones con las otras fuerzas no descarta al partido liderado por Luís Villares y escindido de la izquierda rupturista. «Por Anova non vai quedar, non imos vetar a ninguén», recalcó Noriega, partidario de aunar fuerzas, también municipalistas y de las plataformas vecinales, para finalizar con el periodo del PP al frente de la Xunta.

Noriega, que asumió las negociaciones con los demás partidos, dijo que hasta ahora hubo conversaciones informales y que, a partir de ahora, empezarán las «xuntanzas regladas», así como encuentros con la ciudadanía para explicarles el proyecto político. Aseguró que hay un espacio a la izquierda del PSOE que está en disposición de acudir a los comicios «e non só como forma subsidiaria» sino que podría «liderar un cambio político real máis alá dun intercambio de cromos». Aseguró que Anova asume este papel «con ambición».