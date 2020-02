La marcha de Pilar de Lara alentará un aluvión de peticiones de sobreseimiento

0

La Voz de Galicia redacción

lugo / la voz 01/02/2020 05:00 h

La magistrada Pilar de Lara cesó el jueves en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en el que permaneció durante trece años y desde el que investigó varias macrocausas de corrupción en Galicia. Desde este despacho de la plaza de Avilés se iniciaron operaciones como la Carioca, Pokemon, Cóndor, Pulpo o Garañón. Y a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó a la jueza y no le dio margen para poder quedarse en la capital lucense, esta luchó hasta el final para conseguirlo. No pudo hacer nada y no le quedó otra que recoger sus cosas.

El CGPJ consideró que Pilar de Lara cometió una falta muy grave de desatención o retrasos injustificados en la instrucción y tomó decisiones que, con «manifiesto abuso procesal», causaban ficticios incrementos del volumen de trabajo, entre otras irregularidades. El juzgado de Pilar De Lara se convirtió en un atasco de tal calibre que casi ningún caso avanzaba hacia la resolución. Más bien al contrario: cada vez pedía más y más diligencias. La magistrada se escudó en la falta de medios adecuados para desarrollar en condiciones su trabajo y en la complejidad de los casos.

Situación de su juzgado

Magistrado de apoyo. El juez que tenía de apoyo Pilar De Lara atenderá los asuntos cotidianos y lo normal sería que se destine a un magistrado sustituto entre los que cubren plazas cuando hay bajas prolongadas. La plaza vacante saldrá en el próximo concurso de traslados y a ella podrán optar magistrados que lleven al menos cinco años de ejercicio.

Fiscalía

Papel importante. La relación entre la Fiscalía y De Lara no era buena, como se comprobó en la operación Pokemon, donde el fiscal propuso repartir la operación en 32 piezas y enviarlas a las diez ciudades gallegas afectadas y la magistrada lo rechazó. La Fiscalía está al tanto de sumarios que están en la recta final y son varios fiscales los que se ocupan de las piezas.

las Decisiones

Nuevo juez. Cuando llegue el nuevo magistrado, lo más normal es que se deje guiar por las indicaciones de la Fiscalía, ya que acceder a toda la información que almacenó la magistrada es casi misión imposible para una sola persona y, además, en tan poco tiempo.

Abogados

Archivo de las causas. Habrá que esperar a ver qué decisiones toma el juez sustituto, pero lo lógico es que solamente tome decisiones si tiene que cumplir plazos. Sin duda, la ausencia de Pilar De Lara animará a los abogados a pedir archivos y sobreseimientos.

futuro

Septiembre. Este miércoles, Pilar De Lara salió del juzgado para no regresar y empezó los siete meses y un día sin cobrar y sin ocupación profesional. En septiembre, una vez cumplida la sanción, tendrá que esperar al primer concurso de plazas y traslados que convoque el Ministerio de Justicia. La sanción, al ser superior a cinco meses, trae consigo la pérdida de destino y entrar en el concurso sin los puntos conseguidos en más de tres lustros de carrera profesional.

la última

Vacantes. Todos los magistrados elegirán primero y a ella le quedarán únicamente las plazas vacantes. Para hacerse una idea, en el último concurso, diez de las 18 plazas sin solicitante estaban en Cataluña.

dENUNCIA LETRADO

Comunicación. El abogado de la jueza denunció una irregularidad más en la comunicación de la aplicación. «Comprobamos el documento que le requirieron para que cesara, no viene ninguna orden de cese. Lo que dice es que se declara la firmeza de la sanción, ya es extraño porque el auto de medidas cautelares no es firme, y dice que se iniciará la ejecución del acuerdo», indicó.