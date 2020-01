Galicia se convierte en modelo de innovación educativa

0

redacción / la voz 31/01/2020 12:50 h

La gran apuesta de innovación educativa de Galicia tiene nombre: SEMGal, y se ha presentado oficialmente este viernes en Santiago con tres testigos de excepción, los creadores de la teoría en la que se basa el programa y que han venido desde la Universidad de Connecticut para formar a profesores gallegos.

Ha sido la propia conselleira, Carmen Pomar, la que presentó el proyecto, y no es de extrañar, ya que ella fue la encargada de elegirlo cuando era investigadora de la USC y puso en marcha con la Fundación Barrié primero el proyecto Talento 3.0 y después el programa Piteas, que es la génesis de este SEMGal.

En la charla de hoy estuvieron Joseph S. Renzulli y Sally M. Reis, investigadores de Connecticut que desarrollaron el sistema SEM, que son las siglas en ingles del modelo de enriquecimiento escolar, pero también vino Del Siegle, director del Centro Nacional para la Investigación de las Altas Capacidades en Educación (NCRGE). El SEM nació para detectar a los alumnos con altas capacidades, pero pronto se descubrió que era útil para todo el alumnado, también (y especialmente) para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) y por eso en Galicia se ha incluido en la Estratexia EduInclusión. Sally M. Reis, convertida en portavoz de los investigadores, recalcó que de las experiencias en unos 40 países que desarrollan el método SEM, sin duda Galicia -la primera región de Europa en la que se desarrolla desde la Administración- es la que ha desarrollado la mejor implementación en el mundo.

SEMGal se impulsa ahora desde la Xunta -la Fundación Barrié dio por concluida su participación con la fase piloto- y hoy mismo estaban en la Cidade da Cultura unos cincuenta profesores de toda Galicia para formarse en esta metodología que se aplica en tres niveles: se expone a los alumnos a un estímulo (actividades tipo 1, se denomina), investigan sobre el asunto (actividades tipo 2) y crean algún producto (tipo 3) que expone en una feria a la que pueden acudir personas de toda Galicia.

«SEMGal non é un engadido ás diferentes formacións do profesorado -dijo Carmen Pomar- senón que permite organizar toda esa formación». Por SEMGal se adapta cada colegio, a cada aula, aunque exige metodologías activas en el aprendizaje, especialmente trabajar por proyectos. La esencia de SEMGal es que anima a cada alumno a descubrir sus fortalezas, que usará para compensar las debilidades que pueda tener, en vez del modelo tradicional que insiste precisamente en lo que peor se le da al alumno.

Betina Represas, profesora en el centro de educación especial de Panxón, es la directora-coordinadora académica de SEMGal y explicó otros dos aspectos fundamentales del programa: la mentorización, es decir, profesores que ya aplican SEM y que ayudan en el centro nuevo a diseñar protocolos, herramientas y actividades adaptadas a los intereses de cada grupo, así que el camino no se inicia en solitario; y la evaluación, uno de los asuntos que más preocupan a los profesores y de la que ya hay herramientas propias y adaptadas al programa gallego.

Carmen Pomar no quiso aventurar cómo se extenderá SEMGal en la red gallega, que tiene 1.100 centros de titularidad pública y unos 300 en la privada-concertada. El primer año se desarrolló en 7 centros y ahora, cuatro cursos después, está en 39. «Queremos que teña un crecemento exponencial» y llegar pronto a los cien centros, aunque recalcan que exige una formación previa de los profesores (que a su vez enseñan a otros creando una red) que lleva tiempo. Pero lo que tiene claro la conselleira es que no se obligará a nadie: «Hai que contaxiar». De entrada, técnicos de la Comunidad Valenciana están estos días en Galicia para conocer SEMGal y escucharán a profesores explicar que «xa non poderían voltar al sistema anterior».