El Concello de A Pobra deja sin sueldo a los trabajadores

Ni funcionarios y personal laboral del Concello pobrense han cobrado sus nóminas este mes, sin que desde el gobierno de Nós Pobra se haya ofrecido una explicación a los representantes de los trabajadores. Fue la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la que denunció los hechos, después de que su delegado, David Boo, tuviera el viernes conocimiento de lo que ocurría por un compañero.

Al parecer, este trabajador, al ver que no había percibido la nómina, acudió a preguntar a responsables municipales, que le indicaron que no podían satisfacerse los pagos porque el interventor no está. Según indicaron distintas fuentes, lleva de baja desde la semana pasada.

El malestar se acrecentó, según comentó David Boo, porque tampoco se proporcionó información sobre cuándo se regularizaría la situación para que puedan cobrar sus emolumentos.

Desde el sindicato CSIF, el presidente gallego de Administración local, Alfonso Espiñeira, remitió un escrito instando al ejecutivo a tomar, en el plazo más breve posible, las medidas oportunas para que «el devengo sea posible y no se perjudique gravemente los derechos de los trabajadores».

Búsqueda de soluciones

Asimismo, Alfonso Espiñeira atribuye lo sucedido a la «inactividad de la Administración» de A Pobra. El representante sindical subrayó que existe un gran malestar por la falta de información y por el intento de buscar como culpable la baja del interventor: «Tendrán que buscar una solución. No es la primera vez que falta un interventor en un Concello. La Administración local puede llamar a la Diputación para que elabore las nóminas o buscar otras alternativas».

En el escrito remitido por el CSIF al Concello se insta a subsanar esta anomalía y se advierte de que, en caso contrario, «nos veremos en la obligación de tomar las medidas legales oportunas al respecto por ser contraria a derecho su acción».

Por su parte, David Boo recalcó que hay trabajadores que tienen créditos e hipotecas que pagar, con lo que se ocasiona un gran perjuicio a los trabajadores al no haberles abonado su salario a 31 de enero.

Preguntado por esta cuestión, el alcalde, Xosé Lois Piñeiro, manifestó que «non se comunicou nada porque estivemos ata última hora tratando de efectuar o pago hoxe [por ayer]. Non foi posible». Preguntado por el tiempo que puede prolongarse esta situación, Piñeiro respondió: «O luns». Acto seguido indicó que, justamente ayer por la tarde, en concreto a las 17.19 horas, le llegó una resolución de la Dirección Xeral de Administración local autorizando que José Antonio Rueda sea nombrado interventor del Ayuntamiento de A Pobra.

Desde el sindicato CSIF advirtieron que estarán vigilantes sobre lo que sucede con el abono de los salarios.