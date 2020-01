Encontronazo en el Camino: Santiago y Madrid se miran de reojo con el Xacobeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia cristóbal ramírez

30/01/2020 05:00 h

La cuenta atrás para el Xacobeo 21 coge velocidad. Aunque la impresión es que hay alguien que no pisa el acelerador a fondo. Existe un entendimiento cordial entre Gobierno central y Xunta, sobre todo entre la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, y Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Turismo. Pero en San Caetano se respira que «non están calibrando a importancia do Xacobeo, que necesita un plan de investimentos detallado e non cousas illadas».

Un técnico de la Xunta pone como ejemplo lo rápido que Madrid reaccionó ante el hundimiento de Thomas Cook, la agencia de viajes que dejó a cientos de miles de pasajeros literalmente colgados y el impacto que ello tuvo en el sector, y lo lento que va ahora ante el Xacobeo. El sentimiento general en las altas esferas de la Xunta es que «sendo este un proxecto de todos, Galicia é a que brega e non se lle recoñece». Y la preocupación en despachos es común: «En Madrid non hai planificación e non hai investimento previsto, iso é o peor».

Estos son los puntos de ese desencuentro.

LOS PROYECTOS

Galicia, sin citar. El malestar lo desató un comunicado difundido el pasado día 23 por el Ministerio de Cultura en el que se decía que su titular, José Manuel Rodríguez Uribes, había señalado en Fitur (Feria Internacional del Turismo, clausurada la semana pasada en Madrid) que «en el programa [del Xacobeo] hay ya más de treinta actividades». Se refería, lógicamente, a las actividades a desarrollar a partir de la próxima primavera en territorio jacobeo. Un programa «del Estado y las comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago histórico». En la Consellería de Cultura e Turismo no ha caído demasiado bien que no se cite a Galicia. Porque en septiembre esta comunidad presentó 19 proyectos propios al Consejo Jacobeo, y de los 26 comunes participa en siete. En este mismo mes, y tras una reunión por vía telemática de la cual no hay acta oficial todavía, se solicitó a las comunidades que presentaran nuevas iniciativas. Treinta son propias de Galicia. Es decir, un elevado porcentaje de la iniciativa la lleva Galicia -el 63 % de los proyectos que recibieron luz verde del Consejo Jacobeo partieron de Santiago-, algo que el comunicado diluye en expresiones como «el programa es el resultado de una colaboración intensa entre todos los miembros del Consejo Jacobeo». Este consejo es el órgano encargado, entre otras cosas, de las desgravaciones fiscales, y un grupo de tres comunidades (entre ellas Galicia) hace las funciones de órgano ejecutivo.

grupos de trabajo

Sin funciones concretas. El Ministerio de Cultura anunció la creación de otro grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Cultura para que las comunidades hagan sus aportaciones. En realidad, ya existe uno dentro del ministerio, y además no hay tiempo para la creación, pedir aportaciones, que lleguen, valorarlas y dotarlas económicamente. «Está moi ben que se cree todo iso, pero ademais cómpre empezar a concretar», asegura Román Rodríguez, quien tira de retranca mientras señala a un calendario: «A relaxación non é boa neste tempo. Para facer o Camiño hai que andar, e o Goberno segue parado».

fundación catedral

Un invitado sin funciones. El ministerio mete en danza a la Fundación Catedral de Santiago, ya que aquel financia con 2,2 millones obras en la escalinata del Obradoiro y en el cimborrio del templo, y, además, pone 600.000 euros para la iglesia de San Vicente do Pino, en Monforte. Todo ello está en marcha. Ha anunciado además una inversión hasta el 2022 para «puesta en valor (sic) de bienes culturales». El problema es que en la Xunta nadie sabe adónde van a parar los más de 27 millones restantes, descontado el dinero que reciben la catedral y Monforte. «O que si fixemos é unha proposta detallada, con nomes de monumentos e obras concretas a levar a cabo, para que o Goberno central invista cen millón de euros nos BIC do Camiño, que é o que lle pedimos», dicen en San Caetano. No hay respuesta hasta el momento.

la llegada del ave

¿Estará a tiempo? Una fuente de Cultura de Madrid sacó a colación -no en el comunicado anteriormente citado- la inversión del AVE. Ahí el rechazo de la Xunta se convirtió en clamor: «¡Claro que queremos o AVE, e querémolo xa, que vai sendo hora, pero iso é como se financian un hospital e din que vai con cargo ao 2021, non pode entrar no cómputo do Xacobeo para nada!». El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró el viernes en A Coruña que el tren estaría para el 2021. «El Xacobeo es todo ese año, ¿verdad?», dijo, sin concretar más sobre la puesta en marcha.

promoción exterior

Iniciativa en Roma. El Gobierno anunció que se volcará en Roma en la promoción de todas las comunidades jacobeas con vistas al año santo compostelano. Una buena idea. Fue Galicia quien la tuvo: el 11 de junio del año pasado una delegación gallega la hacía pública en la capital italiana. Y el 2 de octubre del año pasado, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, pedía al Gobierno central que asumiera la petición de promocionar allá el año santo, a lo que aquel accedió. En el anuncio no se reconoció a Axencia Galega de Turismo.

seguridad vial

Se queda en un anuncio. Hace un año, el delegado del Gobierno, Javier Losada, comprometía 13 millones para mejorar la seguridad en 19 tramos de carretera por donde pasan los peregrinos. Se beneficiarían los caminos Francés, Inglés y Portugués. Preguntado al respecto, el conselleiro fue escueto y claro: «Non sabemos nada máis diso dende aquela xuntanza, pero en todo caso, na nosa vontade non está convertir isto nun motivo de confrontación xa que Xacobeo e o Camiño sempre xeraron empatía e unión e así debe seguir sendo. Pero é preciso que o Goberno entenda a súa relevancia e haxa unha colaboración leal e real».

MÁS COMUNIDADES

Incorporar a Andalucía y Extremadura. A propuesta de Galicia, se ha pedido la incorporación de Andalucía y Extremadura al Consejo Jacobeo, ya que por ellas pasa la Vía de la Plata. Hasta ahora solo figuran en dicho organismo las comunidades por donde pasan los Caminos de Santiago reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. No ha habido por ahora respuesta. Hasta el momento, Madrid guarda silencio.