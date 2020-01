El TSXG rechaza la petición de una madre de considerarse familia monoparental porque vive con su pareja

0

30/01/2020

«Si los dos progenitores conviven y contribuyen económicamente al sustento de su hija menor» no son familia monoparental, por mucho que no estén casados. Así lo ha dictado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una sentencia en la que rechaza la petición de una mujer para que la Xunta le devuelva la diferencia de dinero entre el coste de una guardería siendo familia monoparental o no.

Según un comunicado del TSXG, la mujer alegaba haberse equivocado al incluir al padre como miembro de la unidad familiar en la matrícula de la escuela infantil de su hija y exigía a la Xunta que le devolviese el dinero que considera que pagó de más, pues las familias monoparentales tienen descuentos. En concreto, pedía al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que le ingresase 1.768 euros, correspondientes a los cursos escolares 2015/2016 y 2016/2017.

Pero los magistrados del alto tribunal entienden que estar o no casados legalmente no importa en este caso. Si ambos viven juntos y colaboran en la manutención de la hija común, «hay que computar el importe de los ingresos procedentes de uno y otro, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto de la familia monoparental». Para el TSXG, se trata de adaptarse a la realidad actual, en la que «gran cantidad de progenitores deciden no contraer matrimonio, pese a lo cual contribuyen con sus ingresos a todos los gastos que genera el mantenimiento de su hijo o hija común». Haber contraído matrimonio no es, por tanto, diferencial en este supuesto.

El TSXG sostiene que «con la interpretación» de la recurrente se fomentaría un fraude de ley «permitiendo la ocultación de los ingresos de uno de los progenitores».