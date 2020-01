Feijoo evitará que coincidan las elecciones catalanas y gallegas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 30/01/2020 17:46 h

Los acontecimientos en Cataluña con el presidente Torra adelantando las elecciones a su manera y con el Gobierno vasco reflexionando en voz alta sobre la idoneidad de hacer coincidir o no la fecha de los comicios se presentaba como una oportunidad para que Feijoo especulase con su idea de agotar la legislatura o dejar abierta la puerta a que los gallegos voten antes del verano. Pero no utilizó esa baza, bien porque no cree que sea acertado acortar el mandato o porque no quiere regalarle la información a sus adversarios.

El presidente gallego y su equipo siguen atentos a las deliberaciones en el País Vasco, pero en lo que se refiere a Cataluña, fue tajante: «El horizonte de Galicia no dependerá de decisiones que no conocemos», dijo en referencia al anuncio «con fechas inciertas» realizado por Torra. Y a continuación recuperó su mantra de «intentar mantener la estabilidad» de un Gobierno «previsible» que agota sus tiempos para trabajar, lo que situaría las autonómicas gallegas en algún domingo entre finales de septiembre y octubre.

Lo que tampoco va a acelerar el adelanto en Cataluña es el calendario de Feijoo para trasladar su decisión de presentarse o no. «No cambia mis planes», respondió con firmeza, lo cual le deja desde hoy un plazo de dos meses para resolver su futuro en el primer trimestre del 2020, tal como ha comprometido en reiteradas ocasiones. Si el líder gallego agota los plazos para decidir, y es uno de sus hábitos cuando se trata de una prerrogativa presidencial, tendría pocas semanas más de margen para anunciar una fecha electoral en primavera, ya que tendría que sumar entre 54 y 60 días, como indica la ley electoral.

Si opta por dejar pasar el verano, ese anuncio podría llegar en la primera semana de agosto, en la que tradicionalmente el Gobierno gallego mantiene la dinámica de trabajo, con Consello da Xunta incluido. En ese caso, la fecha podría oscilar entre el último domingo de septiembre (27) o el primero de octubre (4). El 11 de octubre estaría descartado por el puente la Fiesta Nacional de España, lo que dejaría como última opción dos posibilidades más: el 18 o el 25 del mismo mes.

En el 2016, Feijoo dejó que Urkullu tomase la iniciativa y el lendakari anunció la fecha del 25 de septiembre a finales de julio, y unos días después fue el presidente gallego el que despejó la incógnita, sin aclarar si existió algún contacto con su homólogo para pactar confidencialmente el domingo en cuestión. Ahora vuelve a unirles un interés, evitar la vorágine catalana en campaña.