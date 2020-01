Hoy en La Voz: Los impagos del Estado abocan a Galicia a incumplir el déficit; el hilo que une a Vox y Podemos; y mucho más

0

El Gobierno confirmó ayer que Pedro Sánchez se reunirá el día 6 de febrero con un debilitado Quim Torra si el Supremo no lo inhabilita antes. Para el jefe del Ejecutivo la complejidad del momento no es óbice para sentarse a hablar con el presidente de la Generalitat. Porque para la Moncloa no hay dudas. «En este momento no pesa sobre él ninguna resolución judicial o incidencia por la que no sea presidente de la Generalitat», afirmó con rotundidad la ministra portavoz. «De esto no hay ninguna duda. Es la ley», remachó María Jesús Montero. No obstante, todo este calendario puede quedar en nada si el presidente catalán opta por un adelanto electoral, como se teme. Así, todas las miradas se dirigen hoy al Palacio de la Generalitat donde a las 12.00 horas Torra pronunciará una declaración institucional. La reunión del Gobierno de Cataluña, prevista para las 9.30 horas, se ha retrasado hasta las 15.00 horas.

Por otra parte el Constitucional ha iniciado el proceso que podría llevar a la inhabilitación de Torrent, presidente del Parlamento catalán. Seis de los nueve presos del procés fueron ayer a la cámara autonómica para participar en una comisión de investigación sobre la aplicación del 155. Y Junqueras insistió: «Volveremos a hacer un referendo para ejercer la autodeterminación». En este álbum puedes ver su llegada junto al resto de los exconsellers entre aplausos y vítores y en este vídeo su abrazo con Torra. Y Puigdemont fue ayer noticia por pedir ayuda para pagar 4,1 millones que exige el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O.

En clave de opinión analiza la situación del desafío secesionista Roberto L. Blanco Valdés en «El caos en medio del desbarajuste».

Sigue la polémica por la reunión en Barajas de Ábalos con Delcy Rodríguez. Tras las cambiantes versiones sostenidas por el ministro de Transportes, el Ejecutivo insistió ayer en que Ábalos evitó que fuese deportada y que su actuación evitó una «crisis diplomática» entre Venezuela y la Unión Europea. Admitió, eso sí, que el Gobierno no informó de los hechos a las autoridades comunitarias pese a que la vicepresidenta venezolana tiene prohibido el tránsito por el espacio Schengen, incluido el aéreo, por violación de derechos humanos. Lo ven así en clave de opinión Ernesto Sánchez Pombo en «Pinocho en el Gobierno», Fernando Ónega en «Una errática política exterior»; y Pedro Armas en «Quedada en la terminal».

También con polémica ha llegado uno de los últimos nombramientos de Sánchez, que ha recolocado en Deportes a la coautora de «Manual de resistencia». Así Irene Lozano será la nueva presidenta del CSD. La socialista de origen libanés Hana Jalloul será la nueva responsable de Migraciones.

Seguimos en la política y te hablamos ahora de Irán, el hilo que une a Vox y Podemos. Analizamos la extraña política de financiación de ambos partidos. Espinosa de los Monteros ya ha admitido que cobró del «exilio persa» mientras Teherán dio cobertura durante años a «Fort Apache», el programa dirigido y presentado por Iglesias en su canal televisivo internacional en español Hispan.

El Gobierno situó ayer a las comunidades que exigen el IVA al nivel del secesionismo. Y es que María Jesús Montero sostuvo ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que reclamar esos fondos impagados es como «el España nos roba». Insistió además en que no negociará. La Xunta ya ha calificado de «estafa política e económica» los impagos. Ante esta situación, Galicia está a punto de incumplir el déficit por primera vez en siete años por las demoras en los pagos del Estado. Pinto & Chinto lo ven así en su tira.

Hablamos ahora de Sanidad. En A Coruña profesionales y usuarios apoyan el Novo Chuac en su ubicación actual. Feijoo anunciará este miércoles la decisión final sobre la ampliación del complejo hospitalario.

Abrimos página económica y te contamos que Hacienda pondrá la lupa en las deducciones de las empresas y los negocios digitales. A las multinacionales se les aplicará un sistema automatizado de control sobre su comportamiento fiscal. Además aumentará el número de contribuyentes propuestos para su inspección.

Del ámbito empresarial te recordamos algunos temas: el centenar de empresas gallegas que facturan más de cien millones al año; las cien mayores empresas de Vigo; y las 233 empresas de A Mariña de más de un millón.

En A Coruña familiares y amigos despiden «entre dolor y rabia» a Diego Bello, el joven coruñés tiroteado en Filipinas. El entierro y funeral se celebrarán este miércoles por la tarde en la iglesia de Pastoriza.

En Vigo dos madres se han sentado en el banquillo de los acusados por, supuestamente, amenazar y pegar a una maestra de primaria. «Decían que me iban a arrancar la cabeza, aún tengo miedo», denunció la profesora.

Y seguimos en Vigo porque ya se conocen los 14 destinos que alcanzará Peinador este verano. Entre otros, habrá vuelos a Ibiza, Mallorca y Menorca.

En el ámbito del espectáculo hay polémica en las redes por la visita de Rosalía a un club de estriptís, perreo y billetes de dólar. Sobre ello escribe Mariluz Ferreiro en su artículo «La Rosalía y los billetes»: «Los defensores de las estrellas definen a los críticos como mojigatos y talibanes, les dicen que ven demonios donde hay unas chicas disfrutando y otras ganándose la vida».

Esta noche nueva cita que no te puedes perder con «Néboa», que llega a La 1 (22.40 horas) con más intriga. Mónica sospecha que Cascudo vio al Urco. Además hoy entrevistamos a su director Gonzalo López-Gallego: «En 'Néboa', Galicia es un personaje».

Finsa decora el edificio España con maderas nobles. La compañía gallega se encarga de revestir el interior del hotel de lujo de la cadena Riu, en Madrid.

El proyecto gallego que revolucionará la microbiología recibe 5,7 millones de Europa. Analizará el genoma de los microbios para hacer más seguros los trasplantes de heces e identificará en menos de seis horas si una enfermedad es vírica o bacteriana.

Gabriel Pombo: de atracador de bancos a terrorista más buscado de Galicia. El vigués entró en la cárcel por primera vez siendo menor de edad, y llamaba la atención autolesionándose con cucharillas.

Tragedia en Vilanova donde ayer falleció el director de la Banda, Jesús Nogueira. Su cuerpo apareció flotando en el muelle de Corón. La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que pudo haberse caído de la embarcación en la que solía ir a pescar.

Paga desde Viveiro más de 17.000 euros por un cofre con oro que no recibió. La mujer se dejó convencer por quien se identificó como un médico militar americano destinado en Afganistán. Y no es la única estafa que llega desde esta localidad lucense porque una joven compró un gato por 300 euros, pagó 3.200 y no lo recibió.

Tristeza en A Coruña que dijo ayer adiós a la señora del roscón. Mary Martín Fernández, que durante 55 años estuvo detrás del mostrador de Glaccé, falleció este martes.

Desde Santiago conocemos a una «influencer» que presume de Compostela. Y es que la ciudad sirve de telón de fondo en las fotos de moda de María Rey, quien cuenta con más de 370.000 seguidores.

Esta madrugada Garbiñe Muguruza ha logrado por primer vez llegar a las semifinales del Abierto de Australia. La española ha derrotado a la rusa Pavlyuchenkova y luchará ahora contra Halep por acceder a la final.

La Comisión de Salud de China ha informado de que el número de muertos por el brote del nuevo coronavirus en el país asciende ya a 132, mientras que son un total de 5.974 los afectados en 31 provincias chinas.

«La 'cláusula Herodes'». Beatriz Pallas escribe sobre las falsedades del mundo digital: «Franquear la puerta de entrada al mundo conectado de aplicaciones, redes sociales y servicios diversos tiene su precio, pero nadie, salvo sus propios autores, ha revisado jamás toda esa letra pequeña que se tolera sin pensar que, en el mejor de los casos, alguien se lucrará con esos datos sin ofrecer nada a cambio».

A solo cuatro días de que se cierre la ventana de fichajes de invierno, el club coruñés sigue sin encontrar acomodo a varios de los futbolistas que batieron el récord de partidos sin ganar y que tenían al equipo colista. Dejan al Deportivo al borde de la Segunda B y ahora no quieren irse.

Pape, con las horas contadas en Vigo. El Estrasburgo se ha interesado por el canterano, que no cuenta para Óscar.

Kobe y Vanessa Bryant habían acordado no volar nunca juntos en helicóptero, medio de transporte habitual para la familia. La revista «People» informa de que el matrimonio evitaba compartir el aparato.

La Audiencia Nacional juzga a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, y a otros nueve acusados por integrar una presunta trama de extorsión para retirar acusaciones como la dirigida contra la infanta Cristina en el caso Nóos y presionar a bancos.