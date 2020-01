Familiares y amigos despiden «entre dolor y rabia» a Diego Bello, el joven coruñés tiroteado en Filipinas

0

La Voz de Galicia

28/01/2020

Los padres, el resto de la familia y decenas y decenas de amigos velaron ayer el cuerpo de Diego Bello Lafuente en un tanatorio coruñés. En un ambiente de profundo dolor y, al mismo tiempo, rabia por lo acontecido, sus allegados llenaron las instalaciones para abrazar a los más cercanos. El funeral y entierro del joven se celebrarán hoy a las 16.00 en la iglesia de Pastoriza, en Arteixo.

El cuerpo de Bello llegó a A Coruña la madrugada del lunes. Un coche fúnebre lo trasladó desde Madrid, a donde llegó el pasado sábado al mediodía desde Filipinas. El lunes se le practicó la autopsia en el Instituto Anatómico Forense por orden de la Audiencia Nacional, que se ocupará de la investigación de su muerte tras admitir a trámite una denuncia presentada por la familia en un juzgado coruñés. Al tratarse de un posible asesinato en un país extranjero, es este alto tribunal el encargado de iniciar el proceso.

A Diego Bello ya se le había realizado una autopsia en el país asiático. Pese a que en la misma y a petición de la embajada española estuvo presente una delegación de forenses de una comisión de Derechos Humanos, la Audiencia Nacional ha pedido otra para tener un informe preciso. Una de las cuestiones que podría demostrar que la versión policial no se corresponde con la realidad es la presencia o no de pólvora en las manos de Diego. Las autoridades filipinas dijeron que se limitaron a responder a los disparos que contra ellos había dirigido el joven coruñés —algo impensable, según sus allegados—. Si no aparecen restos de pólvora, la tesis policial se derrumbaría por completo.

Más allá de las pruebas forenses, la Audiencia Nacional cuenta con un primer informe realizado por los diplomáticos españoles en Filipinas. Uno de ellos se desplazó desde Manila a la isla donde residía y explotaba sus negocios Diego Bello a los pocos días del crimen para entrevistarse con su novia, sus amigos más cercanos y la policía de la región. Ahí quedó constancia de que la versión de las autoridades del país asiático no solo no era compartida por nadie, sino que la tachaban de «absoluta mentira». Nadie en la localidad de General Luna, en Siargao, donde vivía el joven empresario coruñés, dio crédito a la tesis policial, ya que «la cara de una cuartilla» les bastó para redactar un atestado que decía que habían abatido a un narcotraficante de «alto nivel» en una operación en la que la víctima les disparó primero tras verse sorprendido cuando intercambiaba droga.