La Xunta responde a Montero y califica de «estafa política e económica» los impagos del Gobierno

La Voz de Galicia Mario Beramendi

Santiago 28/01/2020

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido esta tarde en el Parlamento gallego que la negativa de Hacienda a devolver a Galicia 370 millones de euros constituye una «estafa política e económica» que el Gobierno gallego no está dispuesto a tolerar.

El número dos del Ejecutivo autonómico, que ha comparecido en la Cámara a petición propia para informar de los asuntos que el Estado tiene pendientes con esta comunidad, ha afeado al BNG que esa demanda no estuviese en el acuerdo de investidura firmado con el PSOE, y ha aprovechado para recordarle a Gonzalo Caballero que no se puede «defender o indefendible», y mucho menos entrar en contradicción con los compañeros de su propio partido, que no han dudado en reivindicar las cantidades para sus respectivas comunidades: «É difícil ser candidato en Galicia senón se defende a Galicia», le ha reprochado al secretario xeral del PSdeG y candidato a la Xunta, que no estaba presente en el hemiciclo.

Rueda ha insistido en que esta comunidad no pretende ser más que otra, pero tampoco menos, y ha calificado la retención de los fondos como «unha tomadura de pelo». En su intervención, ha avisado al nuevo Ejecutivo de Sánchez que las hipotecas que tenga con sus socios no serán a costa de Galicia, y ha adelantado que la Xunta solicitará de inmediato la comisión mixta de transferencias para abordar el pago de esta deuda y la transferencia de la AP-9, además de otros asuntos como los plazos del AVE y la inversión prevista para el Xacobeo.

Rueda, centrado en hacer una enmienda a la totalidad al acuerdo de los nacionalistas con Sánchez, le ha recordado al BNG que «non se negocia entre partidos senón entre gobernos» y le ha recomendado al Bloque que no se deje engañar y que no permita que los socialistas conviertan su pacto «en fume». El vicepresidente le ha pedido el apoyo a su lista de reivindicaciones, por encima de intereses partidarios.

Como era de esperar, su intervención ha desatado duros reproches del resto de fuerzas. Luís Villares, portavoz del grupo mixto, ha lamentado que Rueda no presentase esa lista cuando Rajoy gobernaba, y ha calificado la comparencia como un «conto» y un ejercicio de hipocresía. El diputado ha reconocido como una causa justa la devolución a Galicia del dinero que le corresponde, pero ha culpado al PP del embrollo normativo, que tuvo su origen en cambio decidido por el ministro Montoro: «Comecen por recoñecer a orixe do problema».

El diputado del BNG Luis Bará ha acusado a Rueda de dar una rueda de prensa en el Parlamento y le ha agradecido que no hablase de sus reivindicaciones a Madrid sino del pacto del BNG, de la agenda gallega nacionalista, y no la de la Xunta. «Recomendaríalle unha terapia de polvos de talco», ha ironizado. Bará, que no ha aludido a la polémica del IVA en su intervención, se ha felicitado porque por vez primera, en un debate de investidura, estuviese presente Galicia, circunstancia, dijo, que no se produjo en diez años de Feijoo.

Por su parte, Luca Chao, del Grupo Común da Esquerda, ha insistido que hay que reclamar la devolución del IVA, pero ha acusado al PP de cinismo, por ser también causa del problema, y de estar inmersos en una estrategia de propaganda electoral.

Luis Álvarez, del PSdeG, ha denunciado que el PP lleva gobernando en Galicia la mayoría del tiempo, y ha acusado a Rueda y Feijoo de convertir el Consello de la Xunta en una trinchera y un arma para hacer oposición partidista a un gobierno legítimo, un argumento ya aireado por Gonzalo Caballero en varias ocasiones. El diputado no hizo ni una sola referencia a la devolución de las cantidades del IVA.