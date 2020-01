El Gobierno dice que las comunidades que piden el IVA fomentan el «España nos roba»

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

El Gobierno ha dado hoy por definitivamente cerrada cualquier vía de diálogo o de negociación con las autonomías para que Hacienda proceda a la devolución de los 2.500 millones de euros que corresponden a las comunidades por la liquidación pendiente del IVA del mes de diciembre del 2017.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, no solo ha insistido en el argumento de que en el 2019 prescribió el plazo para esas devoluciones, sino que ha responsabilizado de la pérdida de esas cantidades al PP por no haber aprobado los Presupuestos presentados por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez que, según ha dicho, pretendían corregir una circunstancia provocada «unilateralmente» y «con nocturnidad» por el exministro de Hacienda del Ejecutivo de Rajoy, Cristóbal Montoro. La ministra ha llegado a calificar de «chiste» que «se le reclame a un Gobierno aquello que no se le permite hacer a un Gobierno».

Pero Montero ha ido más lejos en sus reproches a los presidentes de las comunidades que exigen la devolución las cantidades adeudadas por la liquidación del IVA, entre los que se incluyen el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo y los socialistas Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y el aragonés Javiera Lambán, a los que ha equiparado con los líderes independentistas catalanes.

«Quiero llamar a la reflexión a los presidentes autonómicos sobre si es lo más oportuno en términos políticos fomentar el España nos roba o el Gobierno nos roba, expresiones que suenan a otras cuestiones que han sido reprochadas por parte de las fuerzas políticas democráticas en relación con la bandera que algunos han intentado aupar para darse justificación respecto al fin independentista», ha señalado en tono vehemente.

Tanto García-Page como Lambán se han mostrado dispuestos a batallar hasta el final para recuperar la liquidación del IVA, mientras que Feijoo quiere agotar la vía del diálogo antes de acudir a los tribunales como ya han hecho Cataluña o Madrid.

Son algo más que 200 millones La Voz de Galicia Miguel A. Vázquez Taín

Respecto al destino que el Gobierno pretende dar a las cantidades que no va a devolver a las autonomías, la titular de Hacienda ha tachado de «falso» que «haya 2.500 millones de euros, que alguien se vaya a quedar con ellos y que no se traspasen a las comunidades». Según su argumento, «en términos de déficit y de contabilidad nacional el ajuste se hizo en el año 2017 por parte del señor Montoro».

«Lo que nosotros hemos intentado humildemente es evitar que las comunidades se vieran obligadas a tener que devolver con la liquidación del 2019 esas cantidades, con unos Presupuestos que no pudieron ver la luz», ha señalado, para concluir afirmando que «nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante».