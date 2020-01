En Marea irá a las autonómicas «en solitario ou con alianzas preelectorais ou poselectorais»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 27/01/2020 13:09 h

A pesar de que Sondaxe no le da representación a En Marea en la primera de las encuestas realizadas para las próximas elecciones autonómicas, Luís Villares insiste en que su partido estará presente en la próximo cita electoral, aunque podría presentarse «en solitario ou con alianzas preelectorais ou poselectorais», ya que En Marea «nunca se negou a o diálogo». A su entender, las encuestas «apuntan tendencias» y En Marea aporta al escenario político gallego «unha alternativa de carácter progresista dentro do marco do soberanismo».

Villares no solo reiteró esta mañana su decisión de seguir jugando fuerte en la política gallega, sino que también insistió en su objetivo de lograr grupo propio para En Marea ahora que Manolo Lago deja su escaño y en su lugar entra como diputada Mariló Candedo, que a diferencia del economista, se sumará al grupo de Villares, lo que le da cinco diputados a En Marea y la posibilidad de contar con grupo propio si así lo decide la Mesa del Parlamento. «Imos pedir a revisión do número de iniciativas e reclamar a formación do grupo que nos corresponde, temos un escaño menos que o BNG», indicó el magistrado en excedencia.

Mariló Candedo, que se incorporará en el próximo pleno de O Hórreo, manifestó su intención de trabajar en el campo en el que ella es experta, en la educación, o en el que En Marea necesite, teniendo en cuenta que Paula Vázquez Verao pronto cogerá la baja por maternidad y que su aportación al trabajo del grupo se hará más necesaria. «Xa me puxeron deberes», dijo la pedagoga en su primer encuentro con los medios.