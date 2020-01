Galicia es la sexta comunidad mejor cardioprotegida con un desfibrilador por cada 2.066 ciudadanos

En Galicia hay registrados algo más de 1.500 de estos aparatos

En el año 2017, un decreto de la Xunta reguló la instalación de desfibriladores fuera de los centros sanitarios. A día de hoy, Galicia tiene registrados oficialmente algo más de 1.500. «Hai moita concienciación ao respecto. E sempre que nos consultan se conviría poñer un nalgún lugar público ou nalgunha empresa, nós sempre animamos a facelo», dice José Flores, director de la Fundación Pública Urxencias de Galicia-061. Este organismo se encarga de supervisar las altas de estos aparatos. Eso ha permitido confeccionar un mapa e incluir esos desfibriladores en el directorio de recursos a disposición de la central de coordinación del 061. «Sabendo onde están, os nosos equipos poden botar man deles. Non só benefician aos usuarios do centro no que están instalados, senón que son un recurso para toda a poboación próxima», incide Flores.

