El PPdeG afea al PSdeG «aplaudir as mentiras» de Ábalos sobre el AVE

26/01/2020 14:46 h

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, acusó al ministro de Transportes de haber venido a Galicia «a intentar enganar aos galegos e galegas».

«Mentiu cando dixo que as obras do AVE galego rematarían en 2019 e volveu a mentir este sábado cando prometeu que a alta velocidade xa estaría en funcionamento en 2021», insistió el popular, que lamentó que los socialistas gallegos «aplaudisen as mentiras do ministro», en referencia a la acogida que el discurso de Ábalos tuvo ayer durante su participación en el comité nacional del PSdeG.

El popular condenó que el titular ministerial no se comprometiese «absolutamente a nada» durante su visita a Galicia, que calificó de «espectáculo». Además acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «enganar permanentemente aos galegos», una actitud que dijo no van a «tolerar» desde el PPdeG.

En vista de las «mentiras» de Ábalos con las fechas de la llegada del AVE a Galicia, Tellado tiró de ironía y dijo que «sabe moito máis de avións ca de trens», en referencia a la polémica en la que el socialista está inmerso desde que el pasado domingo tuviese un encuentro en el Aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.