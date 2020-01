Hoy sí empieza la precampaña en Galicia

Rubén Santamarta

26/01/2020

La encuesta de Sondaxe de este final de enero es la foto fija con la que arranca la precampaña en Galicia. Marca el punto de salida para todos. Descontadas unas elecciones en el País Vasco donde la incógnita es quién apoyará al PNV para mantener a Urkullu, y a expensas de que lo suceda en Cataluña con su (des)Gobierno, el pulso político del año está en saber quién ocupará San Caetano cuando llegue el invierno, si no hay adelanto antes.

No hay pieza mejor para Sánchez que el gran barón del PP, acallar su voz más escuchada en Madrid. No hay mejor victoria para Casado que retener Galicia y espantar a Vox y Cs. Y no hay mejor expectativa para todos los nacionalistas que un Bloque al alza en la tercera comunidad histórica. Así que sí: la mirada política de este 2020 estará en este lado de la periferia.

La foto fija de Sondaxe tiene una clave: la Xunta puede caer para un lado u otro por un puñado de votos en las provincias de A Coruña y Pontevedra. El PP puede convencerse (haría mal) en que parte con ventaja en la encuesta, con el aparato de la Xunta a su favor y Ciudadanos y Vox desaparecidos en este rincón del noroeste. El PSdeG puede creer (haría mal) que el viento de cola de Sánchez y el desgaste de once años de Feijoo le darán San Caetano por una cierta inercia. El BNG puede imaginar (haría mal) que le bastará el carisma de Ana Pontón para volver a tocar poder tras reagrupar a las familias nacionalistas. Y las mareas harían mal... Bueno, ya lo han hecho ellas solas con cuatro años de guerras por unos asientos.