Las poblaciones más extremas de Galicia

Cada dos día nace en la comunidad un pequeño de madres que ya han rebasado la barrera de los 45 años

El momento de acceso a la condición de madre ha cambiado: se ha retardado y menguado. Una de cada cuatro mujeres gallegas mayores de 40 años ya no tiene hijos, pero solo el 12 % de las que residen en la comunidad y han superado esa edad confiesa que es su voluntad no querer tenerlos. Esa franja que forman las mujeres que desearían tener hijos pero no los tienen se ensancha cada vez más, como también aumenta la edad de acceso a la maternidad.

De hecho, nunca ha habido en Galicia parturientas tan mayores como en la actualidad, como refleja la explotación del padrón que ha divulgado el Instituto Galego de Estatística. La primera mitad del 2019 ha pulverizado todos los registros desde que empezaron a actualizarse en 1996 en Galicia. De enero a junio pasado nacieron en Galicia 90 niños de madres con más de 45 años, cinco de ellos incluso de mujeres que ya habían rebasado el medio siglo de edad. Un día sí y otro no, una madre añosa de más de 45 años da a luz en Galicia.

Seguir leyendo