Néstor Rego dice a Feijoo que si quiere que el BNG «faga o seu traballo» reclamando el IVA «que nos deixe o seu posto»

25/01/2020 16:48 h

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, respondió este sábado a las críticas vertidas por el PPdeG contra la formación nacionalista por no haber reclamado dentro del acuerdo pactado para apoyar la investidura de Pedro Sánchez los 200 millones de IVA que el Gobierno central adeuda a Galicia.

«Se Feijoo quere que fagamos o seu traballo, que nos deixe o seu posto», dijo el nacionalista, en referencia a la condición de presidente autonómico que ostenta el popular, al que afeó su «incapacidade» para «defender los intereses de los gallegos y gallegas». Rego destacó que la reclamación de esa deuda «forma parte da xestión que debería ter feito Feijoo como presidente da Xunta».

Además, el diputado del BNG aseveró que cuando se firmó el acuerdo para dar su sí a Sánchez «non había ningunha noticia» sobre la «negativa do goberno» a pagar un dinero que, en su opinión, «é de todos os galegos».

Rego defendió la negociación realizada con los socialistas, al entender que el acuerdo firmado entre BNG y PSOE «permitiu desbloquear a solución a algúns dos principais problemas sociais e económicos do país» y «colocou a Galicia no mapa do debate político».

En esa línea, afirmó que el siguiente paso será negociar los presupuestos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para lograr que «reflictan as partidas necesarias para a execución do acordo» -que, según recordo, recoge compromisos en cuestiones como la transferencia de la AP-9 o aumentar la aportación estatal para aplicar la ley de dependencia- y para conseguir que respondan a asuntos como las necesidades de infraestructuras ferroviarias.