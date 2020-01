Feijoo pone los pilares de la cuarta mayoría: «Estabilidade, avances, coherencia e moderación»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 25/01/2020 14:17 h

El PPdeG ya está en la carrera para repetir el hito autonómico fijado por Manuel Fraga, cuatro mayorías absolutas que ahora son mucho más caras que cuando las alcanzó el de Vilalba, a caballo del siglo XX y el XXI. Para cumplir esta misión, los populares organizaron una jornada de trabajo en Santiago a la que estaban convocados los cargos electos, a excepción de alcaldes y ediles. Feijoo cerró la primera parte de las sesiones con una intervención en la que desgranó las claves para alcanzar el objetivo de seguir al frente de la Xunta: «Estabilidade, avances, coherencia e moderación», resumió con toda la fuerza que le permitía una voz tomada por los rigores del invierno. Esas cuatro ideas son, a su juicio, lo que esperan «a maioría dos galegos».

También señaló al enemigo, por si había dudas: «O multipartito», el concepto que parece que va a acuñar el presidente para referirse al Gobierno en Madrid, pero también a la oposición en Galicia. Quizás por una cuestión de oportunidad -Ábalos intervenía a esa misma hora en un reunión del PSdeG en Compostela- atizó más al Ejecutivo central, al que acusó de «perder a dignidade cos nacionalistas e a vergoña cos galegos». Y alertó a los suyos de la estrategia socialista: «Virán con promesas que non cumprirán ou que van pagar co noso diñeiro», en referencia a los 370 millones de euros que Hacienda retiene del IVA y de los incentivos por cumplir con el equilibrio financiero. En este punto, denunció a unos socios «hipócritas» de investidura de Sánchez a los que les reprocha haber apoyado a un Gobierno frente al que después se manifiestan, en referencia a la presencia en Madrid de los trabajadores de Alcoa, pendientes de un estatuto para las industrias electrointensivas que acumula un año de retraso. Y también habló de los intereses de cada uno de los contendientes: «Aos nacionalistas só interésalles o nacionalismo. Aos socialistas e a Podemos, chegar a poder a costa do que sexa. O noso interese é Galicia», proclamó, para a continuación espolear a sus diputados a que fuercen en las cámaras los posicionamientos de la agenda de reivindicaciones para comprobar «quen defende a Galicia» o se rige por otros intereses. «Dicir que un deputado representa a Galicia fronte aos 23 do PPdeG é o conto ao revés», afirmó en referencia al BNG y sus acuerdos para facilitar la elección de Sánchez.

Sin pistas sobre su futuro

Feijoo repitió el mantra que lo acompaña desde que fijó hace unos meses las líneas estratégicas de la Xunta para la próxima década, con una agenda de trabajo que buscará apoyar a las familias y a los jóvenes, y que permita una comunidad más verde e innovadora, «Galicia calidade para demostrar o que somos». Lo que no hizo el presidente gallego fue adelantar nada sobre su futuro político, que se resolverá en este trimestre en un acto de similares característas al celebrado en la Cidade da Cultura: «O de menos é quen, o de máis é sempre Galicia, que ten que ser o nos primeiro pensamento», concluyó.