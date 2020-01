Ethel Vázquez: «Lamento que non haxa un encontro hoxe con Ábalos para falar do AVE»

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 24/01/2020 12:43 h

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, reclama al Gobierno central «claridade sobre a chegada da alta velocidade a Galicia». Tras presentar este viernes el plan de transporte público de Galicia, la conselleira se refirió al AVE y a la visita que esta tarde hará a Galicia el ministro de Tranportes, José Luis Ábalos: «O certo é que ata o día de hoxe o ministerio non da datas nin da informaión oficial á Xunta, e creo que os galegos merecemos claridade e certeza sobre a chegada da alta velocidade».

El ministro acude a la entrega del premio nacional de Arquitectura, un acto en el que también estará presente el presidente Feijoo. Pero durante esa visita no hay ninguna reunión prevista para hablar de las obras del AVE. «Eu agardo poder velo, asistirei ao acto e tratarei de falarlle de todo o que lle interesa aos galegos, se teño tempo. Hai moitas necesidades que quero trasladarlle, por suposto tamen da AP-9, pero a ver se teño tempo».

La conselleira lamenta que no haya una reunión prevista para aborar los temas de Galicia: «A pena é que non haxa un encontro oficial para abordar tantos temas pendentes con Galicia. Eso si que o lamentamos. Gustaríanos un encontro oficial despois de telo solicitado o presidente da Xunta. Pero temos que aproveitar as visitas para abordar os temas que lle interesan aos galegos».

Ethel Vazquez recordó que Ábalos «comprometeuse con Galicia en que as obras da alta velocidade remataban no 2019. Altos cargos dicían que as obras iban en prazo, e hoxe é 24 de xaneiro do 2020 e as obras non están rematadas».