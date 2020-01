Ábalos en A Coruña: «Nuestro objetivo es que el AVE esté en el 2021»

0

a coruña 24/01/2020 20:09 h

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rechaza el retraso estimado por la Comisión Europea para la llegada del AVE a Galicia y mantiene la fecha para el próximo año. «He leído que [la Comisión Europea] habla del 2022. Este es el plazo que tenemos para cumplir, pero nuestro objetivo es seguir manteniendo el 2021», afirmó José Luis Ábalos en A Coruña, adonde asistió para la entrega del Premio Nacional de Arquitectura a Manuel Gallego Jorreto. En todo caso, la última fecha señalada oficialmente por el Ministerio (calendario heredado del PP) era el 2020.

«Espero que se nos anime a cumplir, y no se estén anticipando previsiones que parece que algunos están deseando que no cumplamos y otros estamos deseando hacerlo», continuó el titular de la antigua cartera de Fomento desde el Museo de Bellas Artes de A Coruña. «Creo que podemos hacerlo», continuó, recordando la finalización en el 2018 de las obras del tramo Zamora-Pedralba, donde «están a punto de concluir las pruebas de seguridad». Ábalos avanzó que en el tramo de Madrid a Zamora se ha incorporado ya el sistema ASFA, «que no cumplía los requerimientos europeos en materia de seguridad».

El ministro aprovechó esta circunstancia para subrayar la importancia de este paso, recordando el accidente de Angrois: «Eso en Galicia se entiende muy bien porque hay mucha sensibilidad en torno a la seguridad. Las pruebas de seguridad van muy bien, creo que van a terminar en torno a este trimestre».

Ábalos señaló que las obras «van a buena marcha» en el tramo hasta Ourense, donde se incorporarán «rápidamente las pruebas de seguridad» en cuanto finalicen en Pedralba. Se hará «con el añadido de que el sistema ya está muy pautado, muy aplicado, lo que nos permitirá ganar tiempo».

Preguntado sobre si el AVE estará finalizado para el Xacobeo, contestó: «El Xacobeo es todo el 2021, ¿no?». El ministro añadió que nunca se habló de que las obras estuviesen finalizadas «antes» del Xacobeo e insistió en que ha asumido los «compromisos del anterior ministro» porque «es necesario hacerlo».