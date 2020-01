La subida del salario mínimo; el ultimátum de Feijoo al Gobierno por la deuda; y mucho más

0

Ultimátum de Feijoo al Gobierno. El presidente de la Xunta elevó ayer el tono y dijo al Ejecutivo de Sánchez que «si en las próximas horas no hay un desmentido» y el ministerio de Hacienda no rectifica su decisión de no abonar a las autonomías lo que adeuda del IVA, entonces, «cada comunidad sabrá lo que hay que hacer». Y apuntilló: «Desde luego, Galicia sabe lo que tiene que hacer», en alusión a la interposición de un recurso judicial. El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, también es claro en una entrevista hoy en La Voz: «Non hai razóns para que os galegos carguen coa débeda».

En este contexto analizamos en profundidad la financiación autonómica, que premia para el 2020 a Cataluña, Valencia y Baleares. El incremento de fondos para la comunidad gallega se queda por debajo del 3%, a la cola. En este gráfico puedes ver y consultar todos estos datos.

En clave de opinión analizan este asunto, vital para Galicia, Fernando Salgado en «Carta a la ministra de Hacienda»; Fernando Ónega en «La extraña historia de los 200 millones»; y Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, en el artículo «El embrollo de la liquidación del IVA a las comunidades: el mes perdido».

Hoy en La Voz

El salario mínimo subirá este año a los 950 euros. El aumento acordado ayer en la Mesa de Diálogo Social es de un 5,5% y se hará efectivo en catorce pagas al año. El Gobierno se compromete además a alcanzar el 60% del sueldo medio en esta legislatura. Tras el acuerdo, la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, agradeció a patronales y sindicatos «su responsabilidad» (vídeo) y anunció que tiene listo el decreto para derogar el despido por absentismo. En esta infografía puedes consultar el salario mínimo en el resto de los países europeos, con Luxemburgo a la cabeza del ránking con 2.071 euros. Opinan sobre el tema Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, en «¿Diálogo social o imposición?» y Enrique Clemente en «Reforma laboral: un problema complejo».

Seguimos en el ámbito económico. Endesa prejubilará a los 50. La empresa ofrecerá salidas voluntarias con el 60% del salario. Al mismo tiempo creará un millar de empleos.

Miles de trabajadores de las industrias electrointensivas españolas se manifestaron ayer en Madrid para exigir un marco retributivo estable que garantice la estabilidad del sector. Entre ellos, operarios de Alcoa en San Cibrao que viajaron todo la noche en bus para participar en la protesta. Los incentivos eléctricos de la industria aún esperan la bendición de Europa.

Sigue la polémica en torno a Tous. La asociación que denuncia a la firma catalana es clara: «Lo que venden en bisutería y lo quieren hacer pasar por joyas». El caso está en la Audiencia Nacional donde ayer se defendió la empresa catalana.

Buenas noticias para los autónomos con hijos. El Gobierno gallego eleva un 50% las ayudas para financiar gastos de guardería.

La Xunta calcula que cien empresas no podrán mantener sus instalaciones al borde del mar y pide seguridad jurídica para firmas que no dan problemas ambientales y que producen riqueza en la comunidad.

La Fiscalía propone repartir la Operación Pokémon en 32 piezas y enviarlas a las diez ciudades gallegas afectadas. La jueza lucense inició en el 2011 la investigación alrededor del grupo Vendex.

Nos vamos ahora a la carreteras con un aparatoso accidente ocurrido ayer en Baiona. Un matrimonio se despeñó por una ladera con su Porsche Cayenne desde el parador tras derribar varias almenas de la muralla. Se precipitaron veinte metros y dieron una vuelta de campana. Afortunadamente todo quedó en un tremento susto ya que ambos salieron por su propio pie del vehículo. Resultaron heridos leves. En este álbum o en este vídeo puedes ver las imágenes de cómo quedó el coche.

En Pontevedra se buscó ayer sin éxito a Sonia Iglesias. Un amplio operativo policial rastreó un pozo descubierto tras un desbroce en la parroquia de Marcón. Ya son diez años de una investigación infructuosa.

En el ámbito educativo hablamos de universitarios gallegos que apuntan muy lejos. Más de 1.500 cursan algún semestre en centros educativos de todo el planeta.

De lejos llega también una alerta sanitaria, la del coronavirus. China avisa de una posible mutación y sobre su propagación. «Ni en Galicia ni en España debemos estar preocupados», dice hoy en La Voz el jefe del servicio de Medicina Preventiva del Chuvi.

¿Se irá a vivir el rey Juan Carlos a Sanxenxo?. Aquí te lo contamos.

Pillado con una casa ilegal de 90 metros cuadrados frente a la playa de Samil. El Concello ordena demoler la edificación, cuyo valor podría rondar los 300.000 euros.

El famoso ladrón de bares de Carballo niega un robo en Vedra: «Ese no es mío». El abogado de Francisco Añón Traba afirma en el juicio que le intentan endosar el asalto por su historial.

La ambulancia de los deseos comienza a cumplir los sueños de enfermos. El colectivo lucense Somos Unidos trasladará a una anciana de A Estrada a Huelva para que vea a dos hermanas

Galicia en 313 concellos

Otilia ya no cruzará Galicia a sus 82 años para ver a su hija discapacitada en Vigo. El Sergas traslada a la paciente del Cunqueiro a un hospital de Ferrol.

Desde Ribadeo nos llega la noticia de que la Xunta debe pagar a una mujer 10 años de sueldo por cuidar a su madre.

La actualidad municipal llega hoy llena de nuevas tendencias. Una pareja de Ordes está detrás de las sudaderas bordadas que arrasan entre famosos y futbolistas. Han recibido encargos de deportistas hasta de Dubái o Milán.

En A Coruña acaba de abrir un nuevo local para eventos privados inspirado en los «txokos» vascos. «Es un lugar para vivir experiencias, que sientas que estás como en el salón de tu casa», cuenta su promotora.

Y en Ferrolterra comercios de la comarca se suman a un directorio que agrupa a tiendas y talleres que se dedican a alargar la vida de los productos mediante la reparación o el trueque. ¿Te apuntas a la «alargascencia»?.

Lo más destacado en Deportes

Otro atasco en la puerta de salida del Deportivo. El Dépor vuelve a estar condicionado por la falta de postores para los descartes, no pudiendo inscribir ni cerrar fichajes y sobredimensionando el plantel.

El Celta afronta esta tarde (19 horas, DAZN) ante el Mirandés en Anduva la tercera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único. Toro Fernández apunta a titular en un equipo que quiere seguir en esta competición pero con los menos habituales. Santi Mina no viajó y Iago Aspas necesita un respiro, de ahí que todos los ojos se centren en el uruguayo. El último servicio del charrúa.

El Real Madrid y el Barça sufrieron ayer en sus respectivos partidos. Brahim acudió al rescate de los blancos y Griezmann evitó el naufragio de los blaugranas en Ibiza.

Desde Suiza nos llega la noticia de que unos desconocidos han entrado en la casa de Michael Schumacher y lo han fotografiado postrado en la cama.

Opinión

«Lo urgente desplaza lo importante». Xosé Luís Barreiro Rivas analiza la situación política y escribe: «Nuestro premio será medio siglo de estabilidad madrileña, presidida por Sánchez, que nos subirá las pensiones y el salario mínimo -aunque no los pague- cada trimestre. Porque dialogar, y hacer política, siempre tienen su recompensa».

Mientras dormías

Nuevo caso de violencia machista. Anoche un hombre asesinó a su mujer en la localidad de Caniles, en Granada. El presunto homicida, que ha confesado el crimen, ya ha sido detenido por la Guardia Civil.

Otros datos trágicos nos llegan de los fallecidos que deja Gloria a su paso por España. En las últimas horas se ha elevado a diez el número de muertos provocados por la borrasca que ha azotado especialmente la zona de Levante. Hay otras cuatro personas desparecidas. En este vídeo puedes ver los efectos: ríos desbordados y pueblos aislados por la nieve.

; Los efectos de Gloria: ríos desbordados y pueblos aislados por la nieve Numerosas localidades están sin suministro eléctrico Atlas

Hoy será noticia

El Tribunal Supremo tiene previsto resolver este jueves si admite la petición del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de suspender cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central de dejar sin efecto su credencial como diputado autonómico.