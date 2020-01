El socialista García-Page también se plantea denunciar a Hacienda por los impagos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

23/01/2020 19:47 h

El impago de los 2.500 millones del IVA a las comunidades autónomas, ante la negativa de la ministra de Hacienda, sigue sumando pólvora política. Este jueves ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El socialista ha hecho tambalear el argumentario de su partido -la culpa es del exministro Montoro y del PP, que no apoyó los presupuestos de Sánchez- después de anunciar que, al igual que Feijoo, da también un ultimátum a Madrid: abre también un período de tiempo hasta el 4 de febrero para que la ministra busque una solución, o acudirá a la Justicia. En el caso manchego, Hacienda tiene una deuda de 130 millones de euros por la recaudación del IVA. En Galicia son 200.

García-Page coincidió argumentalmente con Feijoo: «Me gustaría que se arregle hablando, porque si no es así acudiremos a los tribunales, cuando otros que ya están en los tribunales incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta. No deja de ser increíble y paradójico».

«Estamos en una época en la que estamos inaugurando un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno. Ya me gustaría que se arregle hablando porque si no es así vamos a tener que ir a los tribunales cuando otros, que ya lo están incluso, van a poder opinar sobre el Código Penal [en referencia a Cataluña] que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico», ha dicho.

En todo caso, García-Page ha insistido en que «si no hay más remedio» reclamarán «judicialmente» la deuda «objetiva» que Hacienda tiene con Castilla-La Mancha. «A mí me importa infinitamente más Castilla-La Mancha que mi partido político», ha dicho García-Page, frase con la que ha querido dejar claro su defensa de la región.