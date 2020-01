Fitur, una buena baza para el Camino de Santiago

0

La Voz de Galicia Cristóbal Ramírez

24/01/2020 05:00 h

Fitur no es este año un trámite para Galicia. Puede alegarse que nunca lo fue. Cierto. Pero en esta ocasión de alguna forma todo el resto de las comunidades van a intentar apropiarse de los Caminos de Santiago: no puede usted hacer el Camino si no pasa por aquí, y ese aquí puede ser Málaga o Salamanca. Y resulta que los Caminos de Santiago rematan en Galicia. De ahí la primacía que tienen que dejar clara el presidente, el conselleiro Román Rodríguez y Nava Castro, directora de Turismo. No vale decir que esta tierra es bella, aquí se come bien y manda el verde. Porque el peregrinar o recorrer el Camino por cualquier otra razón solo tiene sentido si se acaba en la plaza del Obradoiro. Y ojo: nada de eso es turismo. El turismo es una bendita consecuencia. El turista tiene ahí, por ejemplo, Viveiro, lugar bonito con playas cerca. Pero el Camino de Santiago es, más, mucho más.

Cornualles se suma

Las buenas noticias vienen del norte. La Friends of St. Michael ha señalizado el Camino Inglés en una parte de Cornualles, y lo ha hecho con sus propios recursos, dando ejemplo. De manera que todos los cruces están señalizados con postes de madera con la concha grabada en ellos. Mientras, en el norteño condado de Durham se está acometiendo el estudio de los últimos kilómetros de la ruta jacobea en esa demarcación administrativa. «Antes del verano rematamos, y luego habrá que pensar en señalizar ese tramo»,explican. La pérdida es imposible en los anteriores más de treinta kilómetros gracias al esfuerzo de la Friends of Finchale Camino de Santiago, del Xacobeo y de la Diputación de A Coruña, que trabajaron todos a una de manera ejemplar. Como debe ser.

Ordes, más cerca

Poulo, en el Camino Inglés y donde la Xunta ha abierto un innecesario albergue -aunque todo es bienvenido-, va a contar para el verano con una senda que lo unirá con la capital de ese municipio coruñés. Un gasto que en principio semeja inútil, porque el peregrino que llegue a ese albergue vendrá como mínimo desde Abegondo, y pensar que va a seguir andando para tomar un café (tiene una casa de turismo rural con cafetería justo al lado) es no conocer la mentalidad del peregrino. Las malas lenguas apuntan a que se trata de un primer paso para desviar el Camino Inglés de su trazado actual, que en esa zona respeta el histórico. Más innecesarios dolores de cabeza para el conselleiro Rodríguez, que sigue recibiendo presiones para oficializar caminos al buen tuntún. Y que por suerte las aguanta con estoicismo, por cierto. Y mientras tanto, la amenaza de meter molinos de viento en plena ruta sigue en pie.