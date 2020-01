El Gobierno no pagará la deuda a Galicia, la generación Z se rebela contra los abusos laborales y mucho más

0

La Voz de Galicia

22/01/2020

A Fondo

El Gobierno cerró ayer con un portazo la posibilidad de pagar los 200 millones de deuda que reclama Galicia por la mensualidad del IVA retenido por el Estado desde el 2017, alegando que era algo que había que abordar en los dos siguientes ejercicios, es decir, hasta el 2019. Lo que sí pagará a las comunidades son 103.000 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta para este año 2020. Feijoo no ocultó su enfado y dejó la puerta abierta a acudir a los tribunales.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida del 2 % del sueldo de los funcionarios con efecto retroactivo, medida que notarán en la próxima nómina casi 150.000 empleados públicos gallegos. Y Pedro Sánchez anunció que espera tener aprobados los Presupuestos para el 2020 antes del verano; pasarán por tanto otros seis meses, al menos, con las Cuentas prorrogadas de Montoro. Mirando a Galicia, el BNG urge estos Presupuestos para aplicar «canto antes» los prometidos descuentos en la AP-9.



En su reunión de ayer, el Ejecutivo declaró la emergencia climática y fijó acciones para sus primeros cien días, entre los que destacan un proyecto de ley de cambio climático y la creación de una asamblea de jóvenes. No obstante, las verdaderas reformas para la transición ecológica llegarán con las leyes de cambio climático y energía.

Hoy en La Voz

Las pruebas de acceso a la universidad seguirán siendo diferentes en cada comunidad autónoma. La falta de tiempo impide armonizar este año la selectividad en toda España, un tema que lleva años en la mesa de debate y que el pasado junio despertó numerosas críticas por las diferencias de nivel entre los exámenes. En Galicia, la prueba se adelanta un día y comenzará con el examen de Historia.



Hablando de estudios superiores, hoy te contamos que las tres universidades del norte de Portugal doblan la producción científica de las gallegas. También captan el triple de fondos, pese a que hace solo 15 años la situación era inversa.



Otra noticia educativa del día se refiere a las clases de deporte. La Xunta estudia añadir una hora más en primaria, secundaria y bachillerato.



También interesa a las familias con hijos el debate que proponemos hoy a dos expertos. Epidemiólogos y pediatras mantienen posturas diferentes sobre las vacunas fuera de calendario, aquellas que no están financiadas, como la del rotavirus o la meningitis B.

Quienes están preocupados son los dueños de mascotas, tras el aumento de muertes por intoxicación con raticidas y objetos punzantes. En A Coruña, se han multiplicado los casos de cebos de comida envenenada o con clavos.



En la carretera, la campaña que ha iniciado Tráfico para revisar vehículos viejos cuenta con unos dispositivos que leen la matrícula para comprobar la ITV. En Galicia están operativos cuatro.

«Mi condena es para toda la vida», dijo ayer el dueño de la finca donde murió Julen, durante el juicio en el que se declaró culpable del accidente y aceptó un año de cárcel y una multa de 180.000 euros, tras llegar a un acuerdo con la familia del pequeño.



En el plano económico, hoy destacamos una noticia que afecta mucho al bolsillo de los ciudadanos: los hogares aún deben 16.600 millones a las eléctricas; los consumidores han abonado vía factura 500 millones a las compañías para enmendar errores de política energética.

Y en la televisión, esta noche llega el segundo capítulo de Néboa. Hoy nos fijamos en la actriz Denisse Peña, que interpreta a la Laura Palmer de la serie producida por Voz Audiovisual para Televisión Española.

Guitiriz: de hotel de lujo a campo de batalla. El edificio languidece objeto de permanentes saqueos y allanamientos.

La aldea modelo ya gana habitantes. La familia Touceda dejó la ciudad por un pueblo escondido de O Ribeiro y serán los pioneros en explotar las tierras del primer núcleo con rehabilitación autonómica.

La generación Z gallega se rebela contra los abusos laborales. Becarios recién graduados ganan en los tribunales la batalla contra las falsas prácticas.

Galicia en 313 concellos

«Debo 2.200 euros aos veciños, ¡pero non pago porque non podo!». Una comunidad de propietarios de Lugo se concentró ante el negocio de un vecino que les adeuda las cuotas desde finales del 2017. El hombre se defiende señalando que tiene embargada su empresa y subastado el piso en el que vive con su madre de 91 años, su mujer y su hijo, ambos en el paro.



Imputan por homicidio imprudente al cazador que mató a un compañero en San Xoán de Río durante una batida. En el momento del disparo, que rebotó en una piedra, no había medidas de seguridad ya que había terminado el tiempo de caza.



En Ourense, el hermano del tetrapléjico cuya muerte por envenenamiento está siendo investigada entra en prisión tras robar en una farmacia. El ladrón, con numerosos antecedentes penales, manifestó a la policía que quería entrar en la cárcel de Pereiro tras el fallecimiento de Tarzanín y de su madre, esta por suicidio.



Nos vamos a Vigo para repasar las panaderías que traen cola: algunos de los mejores obradores de la ciudad que elaboran pan artesano a la antigua.

Y en Pontevedra, paramos en el Savoy: el emblemático café encontró su camino sirviendo comidas después de veinte años de aperturas, cierres y rehabilitaciones. Puedes ver en este álbum todas sus caras.

Lo más destacado de los deportes

La afición de Riazor marca el ritmo en España. El pasado fin de semana fue el quinto campo con mayor asistencia de Primera y Segunda. El Dépor oficializó la contratación de Uche Agbo y su llegada abre el carrusel de salidas en el equipo.



Hablamos de otra salida en el Celta. El Toro Fernández quiere volver a Sudamérica en este mercado. Mientras, el equipo disputa mañana la eliminatoria de Copa contra el Mirandés y analizamos el partido con Borja Jiménez, que fue entrenador de este equipo: «El factor Anduva puede ser determinante, nadie gana fácil».

Opinión

«En Galicia la depresión afecta a miles de personas y acarrea costes millonarios. Las primeras descripciones del trastorno datan de la antigüedad, así que a lo largo de la historia se han ensayado multitud de tratamientos para este cuadro clínico» ¿Espray nasal contra la depresión? Con prudencia, analiza el psicólogo clínico Carlos Losada López.

Mientras dormías

Aumentan a nueve los muertos por el coronavirus de China, con 440 casos confirmados. La ciudad de Wuhan, de once millones de habitantes, es el epicentro del brote y existe preocupación de que se extiendan los contagios a lo largo del Año Nuevo Chino.

Hoy será noticia

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con los dirigentes de las patronales, CEOE y CEPYME y de los sindicatos, CCOO y UGT, para analizar la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional, actualmente en 900 euros.