Feijoo da «horas» a Hacienda para pagar: «Nos vamos a defender con todos los derechos con los que nos ampara la ley»

La Voz de Galicia A. Parada

22/01/2020

Este no es un tema banal. Ni es un tema para tomárselo a broma, ni es un tema para hacer gracietas y ni es un tema para echarle la culpa a un gobierno que ya no lo es desde el año 2018». Así contestaba esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a las declaraciones de la ministra de Hacienda sobre el impago de la mensualidad del IVA, en las que culpaba de esa situación al PP y señalaba al anterior ministro Cristóbal Montoro.

En un tono muy serio, Feijoo lanzó este ultimátum: «Si en las próximas horas no hay un desmentido de que la decisión del Gobierno de no pagar a las comunidades autónomas es una decisión que se deja sin efecto, cada comunidad autónoma sabrá lo que debe hacer. Desde luego, Galicia sabe lo que tiene que hacer y Galicia no va a consentir, en ningún caso, que 370 millones de euros que nos deben del 2019, consideremos que es un dinero que los gallegos vamos a perder».

De igual forma, el máximo responsable de la Xunta destacó que «por primera vez, en 40 años del Estado de las autonomías, el Gobierno central se convierte en un moroso y no paga a las comunidades autónomas lo que recaudan en impuestos», concretando a su vez que «se quiere apropiar de la recaudación de un mes de IVA, el mes de diciembre, de todas las comunidades autónomas, porque lo que necesita el Gobierno central es quedarse con los 2.500 millones de euros que son de las la comunidades autónomas para pagar la sanidad, la dependencia, la educación y las escuelas infantiles». Precisamente, el presidente se encontraba en el polígono de A Tomada, en A Pobra, inaugurando un centro educativo de este último tipo.

En este sentido, Feijoo recordó que la actualización de las pensiones ha sido pagada, y «que tiene un coste para toda España de 1.400 millones de euros», pero que aún le sobran mil millones. A nivel autonómico, también argumentó que «en Galicia, la actualización de las pensiones fueron 80 millones de euros. A la Xunta nos deben 370 millones, es decir, que los gallegos estamos pagando con nuestro dinero la actualización de las pensiones que tiene que pagar el Gobierno central».

No obstante, Feijoo adelantó que no piensan tolerar la decisión y que «nos vamos a defender con todos los derechos con los que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución».

«Deslealtad institucional»

Asimismo, Núñez Feijoo acusó de «deslealtad institucional sin precedentes», por lo que «pedimos al Gobierno que no juegue con los temas importantes de un país, que es pagar lo que se debe y no quedarse con el dinero de los demás». Y, para ilustrar lo que supone en territorios como el gallego la actual situación de bloqueo autonómico el presidente de la Xunta sentenció: «370 millones de euros es el presupuesto de centenares de ayuntamientos gallegos, hay muchos de ellos que no llegan a un millón. Es inadmisible».