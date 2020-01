La Xunta se olvida de promulgar tres leyes «en nombre del rey»

0

21/01/2020 12:00 h

Dice el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Galicia que «las Leyes de Galicia serán promulgadas en nombre del Rey». Un pequeño detalle que la Xunta olvidó cuando el pasado 3 de enero publico en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la ley de presupuestos para este 2020, la de medidas fiscales y administrativas que la acompañan y la ley de aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia.

Ninguna de las tres normas -todas de fecha 23 de diciembre- incluyeron en esa primera publicación en el DOG un párrafo estándar en el que el presidente de la Xunta las promulga en nombre del monarca: «Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome do rei a Lei (aquí nombre de la ley)».

Un despiste que se ha subsanado en el DOG de este martes a través de una corrección de errores para incluir en dichas leyes el texto ausente.