Hoy en La Voz: El Estado se cuela en las ciudades, el mapa gallego de la desigualdad y otras noticias

0

La Voz de Galicia César Rodríguez

La Voz / Redacción 20/01/2020 08:57 h

A Fondo

El Gobierno fía sus grandes retos y promesas al logro de apoyos para los Presupuestos. Confía en pactar con Bruselas un mayor margen de gasto (tarea encomendada a la vicepresidenta Nadia Calviño) y contar con el apoyo de ERC.

¿Cuál es el balance del nuevo Ejecutivo tras sus primeros días de mandato? Pues el resumen tiene un titular claro: Pedro Sánchez ha hecho una exhibición de presidencialismo y poder personal. Y ttambién, escribe Gonzalo Bareño en sus Crónicas desde Madrid, ha podemizado el discurso del PSOE para generar tensión con la derecha. El mejor ejemplo es la polémica del pin parental, reavivada por el PP este fin de semana. En clave de opinión analiza este movimiento Enrique Clemente en el artículo Vox marca el paso, Casado va detrás.

Entrevistamos a Pablo Echenique, portavoz del socio menor de la coalición, Unidas Podemos, en el Congreso. El diputado aragonés reconoce que su formación asume muchos riesgos con la entrada en el Gobierno y espera que «la oposición esta legislatura no sea el poder judicial».

Hoy en La Voz

Solo un concello se ha adherido al programa para rehabilitar cascos históricos al abrigo de la nueva ley autonómica. ¿Cuál es la excepción? Mondoñedo, que propone recuperar 92 inmuebles y ayudas a bajos comerciales.

El cambio de nombre del ministerio de Fomento -ahora se llama Transporte, Movilidad y Agenda Urbana- revela el interés del Ejecutivo central por influir en las ciudades. A Coruña es la localidad gallega que más ha avanzado en la planificación de su agenda urbana. Te contamos las claves en este análisis.

El sábado tuvo lugar un accidente mortal en el peaje de la autopista AP-9 en Guísamo, Bergondo. Murió una mujer tras estrellarse un coche contra una cabina. ¿Cuál fue la causa del siniestro? Un fatal volantazo. Puedes ver aquí el vídeo que muestra la errática trayectoria del vehículo.

; Accidente mortal en el peaje de Guísamo Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad Cedido

El domingo un experimentado cazador perdió la vida en San Xoán do Río, Ourense. Se investigan las causas de por qué la muerte se le cruzó a Palmeiro en el monte.

Los cambios implementados en el plan de transporte de viajeros en Galicia empiezan a modificar hábitos: «Antes iba en coche, ahora uso el bus», relatan usuarias del transporte compartido con escolares.

En Galicia el 2020 es año electoral. Con la fecha de la cita con las urnas aún por determinar (decide Feijoo), algunos partidos ya se han puesto en marcha. Ayer el BNG lanzó la candidatura de Ana Pontón. El auditorio se quedó pequeño para escuchar a la líder nacionalista, que improvisó un discurso en la calle para los que no pudieron entrar e invitó a su partido a «darlle un xiro ao guion».

El mapa gallego de la desigualdad. En Oleiros el 0,1 % de la población acumula el 20 % de la renta.

El narcosubmarino que fue interceptado en la ría de Aldán tuvo una travesía azarosa. Te contamos aquí cómo fue un recorrido accidentado.

«Llevo 64 años cotizados y no llegaré a los mil euros de pensión». Dolores suma más años contribuidos a la Seguridad Social que nadie en España. Tiene 79 y empezó a los 14 a despachar. Hoy sigue haciéndolo en su tienda de A Coruña, pero pronto echará la persiana. Esta es su historia.

Lo más destacado en los deportes

El Deportivo ya convence. Los coruñeses ganaron (1-0) en Riazor al líder de Segunda, el Cádiz, con un gol de Sabin Merino. Fue la cuarta victoria consecutiva del conjunto blanquiazul, la tercera con Fernando Vázquez. Así reflota el Titanic el técnico de Castrofeito, que modera la euforia, pero cree «que todo va sobre raíles». En este álbum puedes ver las fotos del partido.

Al Celta le tocó sufrir mucho en San Mamés, pero consiguió un punto para la esperanza. Rafinha adelantó a los vigueses, pero el Athletic terminó empatando de penalti. El equipo celeste necesitaba ganar para evitar el descenso. ¿Es bueno el punto? Eso lo juzgará el tiempo. En esta galería puedes ver las imágenes del encuentro.

Setién debutó en el Barcelona. Lo hizo con una victoria por la mínima ante el Granada (1-0), que decidió el de siempre: Leo Messi.

Gloria después del «déjalo ya». Tras el triunfo de Carlos Sainz en el Dakar con 57 años repasamos los casos de otros deportistas de larga trayectoria que triunfaron y triunfan cuando se suponía que debían de haberse retirado.

Galicia en 313 concellos

En A Coruña han precintado la discoteca New Oh Coruña. El establecimiento había abierto sus puertas un día después de que los agentes comunicaran a los propietarios que no podían hacerlo.

«Moitas veces chámannos por maltrato e quen peor está é o dono dos animais». Un sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza de Lugo relata su experiencia con los casos de maltrato animal.

Vigo dirá adiós en unos días al mítico cocido del Metropol. El dueño de la cervecería de Areal decide cerrar sus puertas el 6 de febrero para centrarse en el Eligio.

Opinión

«Rusia no puede ser comprendida por la razón». El profesor Jorge Quindimil escribe sobre el último movimiento del líder ruso, Vladimir Putin, para mantenerse en el poder. Es el zar del siglo XXI. Y todo el mundo sabe lo que quiere, pero nadie sabe qué va a pasar.

Mientras dormías

El príncipe Enrique ha roto su silencio y asegura que «no había otra opción» en relación a su salida de la casa real británica. El sábado se supieron los detalles del «Megxit»: dejarán de ser altezas reales y pagarán la reforma de su mansión. Dentro de un año se reevaluará el acuerdo. Mientras Netflix coquetea con la idea de fichar a los duques de Sussex.

Brad Pitt y Jennifer Aniston han acaparado el protagonismo en los premios del Sindicato de Actores. Obtuvieron sendos galardones y provocaron una commoción en las redes sociales por sus fotos juntos.

Hoy será noticia

Comienza en la audiencia nacional el juicio contra el mayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, y la intendente Teresa Laplana, por el 1-O.