Elena Ampudia, decana del COAG: «Hay que encontrar herramientas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los cascos»

20/01/2020 05:00 h

Elena Ampudia, decana de los arquitectos gallegos, ve en la ley de rehabilitación un buen instrumento para la recuperación de los cascos históricos. Eso sí, para conseguirlo, la receta es «aplicarla bien».

—¿El futuro del urbanismo pasa por la rehabilitación?

—Necesitamos rehabilitar porque muchos cascos históricos no están en las condiciones adecuadas, tienen carencias. Hay muchas viviendas abandonadas y necesitamos rehabilitar el patrimonio que tenemos, porque tampoco podemos seguir construyendo indefinidamente sin un planeamiento adecuado cuando tenemos zonas que todavía no están recuperadas del todo. Nosotros apostamos por la rehabilitación, lo que no quita que no se desarrollen nuevas áreas, pero según las necesidades y bajo un planeamiento sostenible. Suena a moda, pero no es una cuestión de moda, es una cuestión de necesidad, porque se nos está acabando lo que tenemos, el planeta se nos muere.

—¿Las herramientas de la ley de rehabilitación gallega son adecuadas y suficientes?

—Las herramientas que da la ley de rehabilitación, bien aplicadas, son unas buenas herramientas porque lo que hacen es agilizar los trámites de licencia y permiten una serie de actuaciones que, bien aplicadas y reflexionadas, sí ayudan.

—¿Qué impide a los propietarios rehabilitar?

—No es solo una cuestión de dinero. Hay que buscar soluciones para los cascos que tienen un problema de servicios. Hay que encontrar herramientas para recuperar los cascos históricos y conseguir que sus habitantes mejoren sus condiciones de vida, tanto en cuanto al estado de sus viviendas como a los servicios de los que dispone. Además, se debe fomentar el aumento de población en ellos. Ya nos hemos planteado el problema y estamos trabajando en soluciones.

—¿Cuáles son los principales problemas que detectan?

—El envejecimiento de la población, las carencias en cuanto a condiciones de accesibilidad y de confortabilidad. A veces los vecinos se van a otros barrios o a otras poblaciones. En cuanto al comercio, hay que buscar la fórmula de que se regenere, porque la disminución de la población acaba provocando el cierre. Son varios los problemas que derivan en el abandono de los cascos.

—¿Hay algún ejemplo de un lugar donde hayan hecho las cosas bien?

—En Pontevedra, por ejemplo, están peatonalizando, se está afrontando la movilidad de forma positiva y la gente lo está recibiendo muy bien.

—¿Las ayudas son suficientes?

—No sé si son suficientes, pero son una buena herramienta. La Administración debe seguir cultivando esa filosofía de promoción. Quizás habría que vincularlas más a la permanencia en la zona donde se están aplicando.